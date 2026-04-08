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    Rio Silver Inc. berichtet erste Silber-, Gold- und Bleigewinnungsraten von 85 %, 74 % bzw. 77 % auf dem Projekt Maria Norte in Zentralperu

    Rio Silver Inc. berichtet erste Silber-, Gold- und Bleigewinnungsraten von 85 %, 74 % bzw. 77 % auf dem Projekt Maria Norte in Zentralperu
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    Erste Testarbeiten zeigen im historischen peruanischen Silberrevier gute Silbergewinnungsraten, hochgradige Konzentrate und niedrige Arsengehalte bei Anwendung konventioneller Flotationsverfahren

     

    Vancouver, British Columbia / IRW-Press / 8. April 2026 – Rio Silver Inc. („Rio Silver“ oder das „Unternehmen“) (TSX V: RYO | OTC: RYOOF) freut sich, ein Update zum Fortschritt des Unternehmens bei den laufenden metallurgischen Arbeiten im Silber-Gold-Blei-Konzessionsgebiet Maria Norte („das Konzessionsgebiet“) bereitzustellen. Die jüngsten metallurgischen Ergebnisse deuten darauf hin, dass hohe Silber- und Goldgewinnungsraten erreichbar sind.

     

    Das Silber-Gold-Blei-Konzessionsgebiet Maria Norte befindet sich im historischen Bergbaurevier Huachocolpa in Zentralperu und umfasst eine Fläche von etwa 388 Hektar. Das Konzessionsgebiet ist über eine Straße erreichbar und grenzt an die derzeit in Produktion befindliche Bergbauanlage Tangana von Silver X. Das Genehmigungsverfahren läuft, und die Unterlagen wurden eingereicht. Die Entnahme von Massenproben ist genehmigt, während die endgültige Umweltgenehmigung (IGAC) durch die peruanische Regierung noch aussteht.

     

    Metallurgische Ergebnisse stützen die Aufbereitungsstrategie

     

    Erste metallurgische Ergebnisse haben die hohen Gewinnungsraten für Silber und Gold bei Maria Norte bestätigt. Der Zinkgehalt wird im Vergleich zu Silber, Gold und Blei als unbedeutend eingestuft. Die metallurgischen Arbeiten und die zukünftige Aufbereitung konzentrieren sich auf die Gewinnung von Silber, Gold und Blei; daher wird das Unternehmen seine Aufbereitungsmethoden so gestalten, dass zwei Konzentrate produziert werden: ein Silber-Gold-Blei-Konzentrat und ein niedrighaltiges Gold-Silber-Pyrit-Konzentrat mit geringen Mengen an Blei. Noch wichtiger ist, dass die Konzentrate voraussichtlich nur geringe Mengen an Arsen enthalten werden.

     

    Kürzlich wurde eine große Mischprobe über mehrere Dutzend Meter aus einem der Oberflächenvorkommen entnommen, in dem ein Quarz-Blei-Sulfid-Gang („Qtz-Pb“) mit einer Mächtigkeit zwischen 0,3 und 1,0 Meter freigelegt ist. Der Gehalt der Mischprobe betrug 3,00 Gramm Gold pro Tonne, 4,32 Unzen Silber pro Tonne, 4,05 % Blei und 1,61 % Bleioxid. Die metallurgischen Ergebnisse unter Verwendung von Flotationsverfahren führten zu zwei Konzentraten. Das erste Konzentrat wies ein Verhältnis von Mineral zu Konzentrat von 25 zu 1 auf und enthielt 14,57 Gramm Gold pro Tonne, 53,64 Unzen Silber pro Tonne sowie 54,17 % Blei. Das zweite Konzentrat wies ein Verhältnis von Mineral zu Konzentrat von 6,2 zu 1 auf und enthielt 10,16 Gramm Gold pro Tonne, 9,67 Unzen Silber pro Tonne und 13,85 % Blei. Beide Konzentrate wiesen niedrige Arsenwerte von 0,33 % bzw. 0,36 % auf.

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