INDEX-MONITOR
Gerresheimer fliegt aus SDax - Shelly übernimmt
ZUG (dpa-AFX) - Wie erwartet muss der Verpackungsspezialist Gerresheimer den Nebenwerteindex SDax verlassen. Vor dem Hintergrund der Aufarbeitung von Bilanzierungsfehlern hat das Unternehmen bis zum 31. März den testierten Jahres- und Konzernabschluss nicht vorgelegt. Damit wurde eine Voraussetzung für die Notierung im Index nicht erfüllt, wie der Indexanbieter STOXX am Mittwochabend mitteilte.
Den Platz von Gerresheimer wird der bulgarische Technologiespezialist Shelly einnehmen. Der Wechsel wird ab dem 10. April wirksam. Spürbare Auswirkungen auf die Aktienkurse beider Unternehmen hatten die Neuigkeiten nicht./he/edh
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,27 % und einem Kurs von 17.204 auf Ariva Indikation (08. April 2026, 20:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -10,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 608,94 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,667EUR. Von den letzten 6 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -31,93 %/+92,85 % bedeutet.
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Nachkauf Gerresheimer
Wie gerade geschrieben: lasst uns doch erst Mal dankbar sein, dass hier jemand (s)eine Berechnung erstellt hat, an der wir uns reiben können. Und vllt gemeinsam verbessern können und ggfs Fehler rausnehmen. Da braucht es mE keine Aggressivität in der Kommunikation. Daher danke an Emil für das Erstellen und danke auch für die Rückmeldungen der anderen.
Dass eine Umschuldung von Bankdarlehen in einen Bonds die Schuldenlast nicht senkt, versteht sich von selbst und wurde schon kommentiert.
Emil hat für 2025 bereits eine niedrigere Zahl angesetzt für das EBITDA, was sicherlich auch plausibel ist. In der Tat hat er aber einen validen Punkt, dass die 2025er Zahl nicht alleine ausschlaggebend ist – zumal diese Zahl meinem Verständnis nach von einer einmaligen Abschreibung auf Vorräte belastet ist.
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass sich in der Tat die pro-forma Leverage bei einem theoretischen 41 Euro Angebot durch Silgan stark in Richtung 5x bewegt. Ob nun 4,8 oder 5 oder 5,2x ist doch eigentlich unerheblich. Die Botschaft, dass eine solche Transaktion nicht ohne eine KE auskommt – entweder eine Platzierung oder eine Bezahlung der GXI Aktionäre durch Silgan Aktien – ist mE deutlich zu hören. Ohne eine Kapitalkomponente wäre das sonst, gerade vor dem weltwirtschaftlichem Hintergrund, eine ziemliche Kamikaze-Aktion so einen Deal mit 5x Leverage abzuschließen.
Da klingt für mich eine Solo Akquisition von Centor, einem US Business mit >30% EBITDA Marge, aus Sicht von Silgan wesentlich angemessener – alleine aus Risikogesichtspunkten.
Beim anderen Punkt: weder gab es ein Angebot, noch wurde von Silgan (zumindest öffentlich nachvollziehbar) Interesse signalisiert. Vllt hat hier wirklich nur Silgan einige Banken angesprochen, ob und wie man in der Theorie so einen Deal finanzieren oder strukturieren könnte. Und aus dem Kreis der angesprochenen Banken ist dann etwas herausgesickert. Ich würde mich daher nicht an dieser Reuters Meldung aufhängen. Und in der Tat glaubt der Markt auch nicht so recht daran.
Anekdote am Rande: die Dt. Börse hat auch offiziel noch nicht den Index-Ausschluss bekannt gemacht. Ich tippe mal auf heute oder morgen Abend.
Emiliano, diese LV Diskussion sind sehr sehr oft einfach völlig sinn- und ergebnislos. Ich lese das seit Jahren in den Foren, teilweise mehrmals am Tag. Welcher LV wieviel verdient haben könnte, wann denen der A auf Grundeis geht, ob die covern müssen, wann die covern müssen, dass die (wegen der Umsätze) nicht mehr covern können, dass die nur zocken, dass sicherlich irgendwann die Mutter aller Short Squeezes eintreten wird, ob die betrügen, ob das legal ist, wie die reagieren, dass die jetzt nichts mehr verdienen können, weil schon „alles eingepreist“ ist, etc. Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr lesen. Und es bringt auch nichts. Diese BA Meldungen machen die Foren (zunehmend) wuschig und ich bin mittlerweile der Meinung, dass es besser wäre, wenn es diese Meldungen nicht mehr gäbe. Long-Investoren müssen ja auch nicht in 0,1% Schritten melden. Ist es nun positiv, dass die um 0,x% reduziert haben oder weiterhin sehr negativ, dass hier knapp 15% gemeldet sind?
Keiner weiß, was die LVs an GXI verdient haben, da wir deren Gesamtposition nicht kennen. Ist das ein Pair Trade, bei dem es nur um Out-/Underperformance ggü zB Dax oder Schott geht? Ist das eine 130/30 Strategie, ist das reine Trendfolge, haben die derivative Gegenpositionen? Das sind professionelle Anleger, die genau wissen, was die tun und in der Regel ein gutes Risiko-Management haben (Ausnahmen bestätigen die Regel, zB Melvin Capital bei GME und EVT).
Es sind über USD 4 Billionen AuM in Hedge Funds und zum Jahresende war auf Linked eine Bloomberg Übersicht, was die für sehr gute deutlich zweistellige Renditen im letzten Jahr erzielt haben – und das in einem Jahr, in dem die Gesamtmärke richtig gut gelaufen sind, der Dax alleine +23% gemacht (vllt finde ich den Screenshot noch mal).
Und was macht der hiesige Kleinanleger in den Foren daraus? Fabuliert über wahrscheinliche Short Squeezes, ereifert sich an historischen Übernahmen bei denen LVs vllt Geld gelassen haben, vermutet dass die sich gegenseitg argwöhnisch beäugen und glaubt, dass die sich bei den Volumina kaum noch eindecken können. Castrop-Rauxel Horst aus dem WO-Forum sieht ein Risiko, dass der >1xx Mrd. verwaltende Hedge Funds Manager aus London nicht auf der Platte hat. Klar, kann man gerne daran glauben, ich tue es nicht.
Natürlich können die falsch liegen und wenn tatsächlich Silgan hier ein Angebot macht, das deutlich über den aktuellen Kurs liegt, könnte das ein teurer Tag für die werden. Aber das ist ein Risiko, das die nehmen müssen, Teil von deren Geschäftsmodell ist und deshalb haben die wahrscheinlich hunderte von Einzelpositionen + Portfolio Limite für jedes Investment. Ein ähnliches Risiko gehe ich auch ein mit einer Long Position, wenn zB – völlig aus der Luft gegriffene Beispiele – eine BaFin Untersuchung angekündigt wird, das Testat verschoben wird, die zigste Gewinnwarnung kommt, Übernahmegespräche abgesagt werden, etc.
Ich wollte auch keine Diskussion darüber anfangen, wie hoch nun das Downside für die LVs bei GXI ist und wer seit letztem Jahr wieviel verdient hat. Aber sich über die LVs lustig machen, dass sie Lemminge sind, nur weil Reuters zwei Zeilen so Silgan geschrieben hat, finde ich sehr vermessen. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir vor einem halben Jahr vor der gleichen Situation standen. Die Commerzbank wird schließlich auch schon seit Jahrzehnten permanent übernommen.