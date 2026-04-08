ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Springer Nature - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature vor Quartalszahlen von 31,50 auf 31,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor allem aufgrund negativer Währungseffekte dürfte der Umsatz des Wissenschaftsverlags um 0,5 Prozent gesunken sein, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität sollte einen Prozentpunkt niedriger bei 23 Prozent liegen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:17 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Springer Nature Aktie
Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 17,66 auf Tradegate (08. April 2026, 20:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Springer Nature Aktie um -2,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Springer Nature bezifferte sich zuletzt auf 3,51 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +35,90 %/+75,54 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 31,00 Euro