JPMorgan senkt Ziel für Springer Nature - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Springer Nature Aktie

Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 17,66 auf Tradegate (08. April 2026, 20:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Springer Nature Aktie um -2,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,30 %.

Die Marktkapitalisierung von Springer Nature bezifferte sich zuletzt auf 3,51 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +35,90 %/+75,54 % bedeutet.