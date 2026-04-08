Planet Ventures Inc. meldet strategische Investition in den MCXGP Relativity Fund I, LLC – und gewinnt Zugang zu Relativity Space von Eric Schmidt
Vancouver, British Columbia – 8. April 2026 / IRW-Press / Planet Ventures Inc. (CSE: PXI) (OTC Pink: PNXPF) (FWB: P6U) („Planet“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 125.000 US$ in den MCXGP Relativity Fund I, LLC („MCXGP“) getätigt hat, eine Zweckgesellschaft, die sich an der jüngsten Finanzierungsrunde von Relativity Space Inc. („Relativity Space“) beteiligt hat, dem innovativen amerikanischen Luft- und Raumfahrtunternehmen, das Trägerraketen der nächsten Generation entwickelt.
Unter der Leitung von Eric Schmidt, der 2025 CEO und Chairman wurde, tritt Relativity Space in eine neue Phase der strategischen Entwicklung ein, die über reine Startdienste hinausgeht, um die Infrastruktur für die nächste Generation der Datenverarbeitung zu schaffen. Unter der Führung von Schmidt erforscht das Unternehmen die Bereitstellung von Rechenzentren im Orbit und nutzt weltraumbasierte Umgebungen, um die schnell wachsenden Anforderungen an künstliche Intelligenz und High-Performance-Computing zu erfüllen.
Relativity Space zielt darauf ab, die Grenzen der Luft- und Raumfahrt mit vollständig wiederverwendbaren Trägerraketen, proprietären Antriebssystemen und einer revolutionären, softwaregesteuerten Fertigungsplattform voranzutreiben. Die Investition von Planet ermöglicht eine indirekte Beteiligung an einem innovativen und zukunftsweisenden Unternehmen sowohl in der Luft- und Raumfahrt als auch in der Computerinfrastruktur der nächsten Generation.
Zu den wichtigsten Highlights zählen:
- Terran R Reusable Launch Vehicle – Relativity´s Flaggschiff-Rakete ist eine vollständig wiederverwendbare Trägerrakete der nächsten Generation, die für mittelschwere bis schwere Transportmissionen konzipiert ist und bis zu ~20.000+ kg in die erdnahe Umlaufbahn befördern kann (Relativity Space News Release, 2021). Terran R wurde für eine schnelle Wiederverwendbarkeit, hohe Startfrequenz und deutlich niedrigere Startkosten entwickelt.
- Fortschrittliche Antriebssysteme – die Aeon R Triebwerke sind auf hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Wiederverwendbarkeit ausgelegt und profitieren von einer vereinfachten Architektur und einer geringeren Anzahl von Teilen.
- Fabrik der Zukunft – die automatisierte Fertigungsplattform von Relativity integriert KI, Robotik und proprietäre Software, um Echtzeitüberwachung, schnelle Iterationszyklen und skalierbare Produktion komplexer Luft- und Raumfahrtsysteme zu ermöglichen. Dies beschleunigt den Zeitrahmen für Innovationen drastisch.
- Enormer industrieller Maßstab – Relativity Space betreibt in Long Beach, Kalifornien, eine Produktionsstätte mit einer Fläche von über 1 Mio. Quadratfuß, in der die Stargate-Drucker darauf ausgelegt sind, ganze Raketen innerhalb weniger Monate statt Jahre herzustellen.
- Kommerzielle Dynamik – Relativity Space hat bedeutende Vereinbarungen über mehrere Starts und einen wachsenden Auftragsbestand, wodurch das Unternehmen von der steigenden Nachfrage nach Satellitenbereitstellung, Weltrauminfrastruktur und zukünftigen orbitalen Anwendungen profitieren kann.
- Leadership und Vision – unter Eric Schmidt konzentriert sich Relativity Space nicht nur auf den ersten Orbitalflug von Terran R, sondern auch auf die Ermöglichung völlig neuer Kategorien weltraumbasierter Infrastrukturen, einschließlich orbitaler Rechenzentren, die mit reichlich vorhandener Solarenergie betrieben und für KI-Workloads der nächsten Generation optimiert werden.