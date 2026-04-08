Planet Ventures Inc. meldet strategische Investition in den MCXGP Relativity Fund I, LLC – und gewinnt Zugang zu Relativity Space von Eric Schmidt

Vancouver, British Columbia – 8. April 2026 / IRW-Press / Planet Ventures Inc. (CSE: PXI) (OTC Pink: PNXPF) (FWB: P6U) („Planet“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 125.000 US$ in den MCXGP Relativity Fund I, LLC („MCXGP“) getätigt hat, eine Zweckgesellschaft, die sich an der jüngsten Finanzierungsrunde von Relativity Space Inc. („Relativity Space“) beteiligt hat, dem innovativen amerikanischen Luft- und Raumfahrtunternehmen, das Trägerraketen der nächsten Generation entwickelt.

Unter der Leitung von Eric Schmidt, der 2025 CEO und Chairman wurde, tritt Relativity Space in eine neue Phase der strategischen Entwicklung ein, die über reine Startdienste hinausgeht, um die Infrastruktur für die nächste Generation der Datenverarbeitung zu schaffen. Unter der Führung von Schmidt erforscht das Unternehmen die Bereitstellung von Rechenzentren im Orbit und nutzt weltraumbasierte Umgebungen, um die schnell wachsenden Anforderungen an künstliche Intelligenz und High-Performance-Computing zu erfüllen.

Relativity Space zielt darauf ab, die Grenzen der Luft- und Raumfahrt mit vollständig wiederverwendbaren Trägerraketen, proprietären Antriebssystemen und einer revolutionären, softwaregesteuerten Fertigungsplattform voranzutreiben. Die Investition von Planet ermöglicht eine indirekte Beteiligung an einem innovativen und zukunftsweisenden Unternehmen sowohl in der Luft- und Raumfahrt als auch in der Computerinfrastruktur der nächsten Generation.

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