AIXTRON Aktie legt weiter zu - 08.04.2026

Die AIXTRON Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +9,39 % auf 37,27€ zulegen. Das sind +3,20 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,88 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AIXTRON Aktie. Nach einem Plus von +2,88 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 37,27€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei AIXTRON einen Gewinn von +80,13 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die AIXTRON Aktie damit um +12,45 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,32 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AIXTRON auf +118,07 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +3,52 % geändert.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,45 % 1 Monat +31,32 % 3 Monate +80,13 % 1 Jahr +283,60 %

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,20 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen im Höhenflug: Deutsche Indizes eilen heute ihren US-Pendants davon – vor allem Mittelstand und Tech-Werte glänzen mit kräftigen Kursgewinnen.

Top- und Flop-Aktien am 08.04.2026 im TecDAX.

EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 08.04.2026 / 16:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +7,54 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +6,29 %.

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Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.