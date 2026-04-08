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    AIXTRON Aktie legt weiter zu - 08.04.2026

    Am 08.04.2026 ist die AIXTRON Aktie, bisher, um +9,39 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Besonders beachtet! - AIXTRON Aktie legt weiter zu - 08.04.2026
    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.04.2026

    Die AIXTRON Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +9,39 % auf 37,27 zulegen. Das sind +3,20  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,88 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AIXTRON Aktie. Nach einem Plus von +2,88 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 37,27. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei AIXTRON einen Gewinn von +80,13 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die AIXTRON Aktie damit um +12,45 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,32 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AIXTRON auf +118,07 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +3,52 % geändert.

    AIXTRON Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,45 %
    1 Monat +31,32 %
    3 Monate +80,13 %
    1 Jahr +283,60 %

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,20 Mrd.EUR € wert.

    Deutsche Börsen zünden Turbo: MDAX & TecDAX schlagen Wall Street deutlich


    Die Börsen im Höhenflug: Deutsche Indizes eilen heute ihren US-Pendants davon – vor allem Mittelstand und Tech-Werte glänzen mit kräftigen Kursgewinnen.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 08.04.2026


    Top- und Flop-Aktien am 08.04.2026 im TecDAX.

    AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 08.04.2026 / 16:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +7,54 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +6,29 %.

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    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    +9,17 %
    +12,15 %
    +35,11 %
    +80,49 %
    +281,32 %
    +14,49 %
    +84,36 %
    +710,23 %
    +510,69 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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