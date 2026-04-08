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    Elmos Semiconductor kauft 540.000 eigene Aktien zurück – 3,05% des Kapitals

    Elmos Semiconductor SE strafft ihre Kapitalstruktur: Das Unternehmen zieht eigene Aktien ein und senkt damit das Grundkapital – im Rahmen der bestehenden HV-Ermächtigung.

    Elmos Semiconductor kauft 540.000 eigene Aktien zurück – 3,05% des Kapitals
    Foto: Elmos Semiconductor SE
    • Elmos Semiconductor SE zieht 540.000 eigene Stückaktien ein (ca. 3,05% des Grundkapitals).
    • Das Grundkapital wird um EUR 540.000 von EUR 17.700.000 auf EUR 17.160.000 herabgesetzt; anteiliger Betrag EUR 1,00 je Aktie.
    • Die Kapitalherabsetzung erfolgt zu Lasten des Bilanzgewinns oder einer frei verfügbaren Rücklage unter Ausnutzung der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11.05.2022.
    • Rechtliche Grundlage: §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 6, 237 Abs. 3 Nr. 2 AktG.
    • Einziehung erfolgt aus technischen Gründen erst nach der ordentlichen Hauptversammlung am 27. Mai 2026; Mitteilung als Insiderinformation nach Art. 17 VO (EU) Nr. 596/2014 am 08.04.2026 (21:03 CET/CEST).
    • Ansprechpartner: Ralf Hoppe (CIR), Mobil +49 151 5383 7905, E‑Mail: invest@elmos.com.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Elmos Semiconductor ist am 27.05.2026.

    Der Kurs von Elmos Semiconductor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 156,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +7,48 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.171,51PKT (+3,29 %).


    Elmos Semiconductor

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    +1.248,82 %
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    ISIN:DE0005677108WKN:567710





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