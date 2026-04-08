Elmos Semiconductor zieht eigene Papiere ein - Flexibilität für Aktienrückkäufe
- Elmos zieht 540.000 Aktien ein 3,05% des Kapitals
- Grundkapital sinkt um 540.000 Euro auf 17,16 Mio
- Einzug nach HV am 27.05.2026 Aktie stieg 1 Prozent
LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Das Halbleiterunternehmen Elmos Semiconductor will 540.000 eigene Aktien einziehen. Dies entspreche 3,05 Prozent des Grundkapitals, teilte Elmos am Mittwochabend mit. Das Grundkapital sinke damit um 540.000 Euro auf 17,16 Millionen Euro. Mit der Maßnahme solle die künftige Flexibilität mit Blick auf mögliche Aktienrückkäufe erhöht werden, hieß es zu Begründung. Aus technischen Gründen sollen die Papiere erst nach der ordentlichen Hauptversammlung am 27. Mai 2026 eingezogen werden.
Bei Anlegern kam die Maßnahme gut an. Die Elmos-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um rund ein Prozent zu./he/edh
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie
Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,28 % und einem Kurs von 156,2 auf Tradegate (08. April 2026, 21:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um +5,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,78 Mrd..
Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 160,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der Elmos Semiconductor Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 135,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von -13,68 %/+15,09 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Elmos Semiconductor - 567710 - DE0005677108
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Elmos Semiconductor. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Er ist jung und braucht das Geld.
Wenn der Vorstandsvorsitzende seit Anfang Juni Aktien im Werte von ca. 5 MEURO verkauft hat, ist dies nicht unbedingt ein gutes Omen.