Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 08.04.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.04.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Intel
Tagesperformance: +9,85 %
Tagesperformance: +9,85 %
Platz 1
Performance 1M: +35,59 %
Performance 1M: +35,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Intel überwiegend positiv. Musk lobt die Intel/Lip-Bu-Zusammenarbeit; Berichte zum Terafab-Mega-Projekt erhöhen die Kursfantasie. Zudem stärkt der Ireland-Fab-Buyback fundamentale Impulse. Fundamentale/technische Signale wirken robust. Eine konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +8,74 %
Tagesperformance: +8,74 %
Platz 2
Performance 1M: +28,59 %
Performance 1M: +28,59 %
Lam Research
Tagesperformance: +7,96 %
Tagesperformance: +7,96 %
Platz 3
Performance 1M: +24,06 %
Performance 1M: +24,06 %
Palantir
Tagesperformance: -7,83 %
Tagesperformance: -7,83 %
Platz 4
Performance 1M: -0,97 %
Performance 1M: -0,97 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +7,54 %
Tagesperformance: +7,54 %
Platz 5
Performance 1M: +5,62 %
Performance 1M: +5,62 %
Applied Materials
Tagesperformance: +7,44 %
Tagesperformance: +7,44 %
Platz 6
Performance 1M: +19,11 %
Performance 1M: +19,11 %
Western Digital
Tagesperformance: +7,33 %
Tagesperformance: +7,33 %
Platz 7
Performance 1M: +40,24 %
Performance 1M: +40,24 %
Workday (A)
Tagesperformance: -7,21 %
Tagesperformance: -7,21 %
Platz 8
Performance 1M: -21,41 %
Performance 1M: -21,41 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -6,72 %
Tagesperformance: -6,72 %
Platz 9
Performance 1M: -14,21 %
Performance 1M: -14,21 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +6,51 %
Tagesperformance: +6,51 %
Platz 10
Performance 1M: +22,79 %
Performance 1M: +22,79 %
Intuit
Tagesperformance: -5,96 %
Tagesperformance: -5,96 %
Platz 11
Performance 1M: -19,53 %
Performance 1M: -19,53 %
Micron Technology
Tagesperformance: +5,91 %
Tagesperformance: +5,91 %
Platz 12
Performance 1M: +10,07 %
Performance 1M: +10,07 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +5,63 %
Tagesperformance: +5,63 %
Platz 13
Performance 1M: -7,42 %
Performance 1M: -7,42 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +5,25 %
Tagesperformance: +5,25 %
Platz 14
Performance 1M: -4,04 %
Performance 1M: -4,04 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +5,14 %
Tagesperformance: +5,14 %
Platz 15
Performance 1M: -3,48 %
Performance 1M: -3,48 %
Analog Devices
Tagesperformance: +4,99 %
Tagesperformance: +4,99 %
Platz 16
Performance 1M: +9,65 %
Performance 1M: +9,65 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +4,93 %
Tagesperformance: +4,93 %
Platz 17
Performance 1M: +45,46 %
Performance 1M: +45,46 %
Ferrovial
Tagesperformance: +4,48 %
Tagesperformance: +4,48 %
Platz 18
Performance 1M: +5,64 %
Performance 1M: +5,64 %
Fastenal
Tagesperformance: +4,45 %
Tagesperformance: +4,45 %
Platz 19
Performance 1M: +3,03 %
Performance 1M: +3,03 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: +4,31 %
Tagesperformance: +4,31 %
Platz 20
Performance 1M: +8,88 %
Performance 1M: +8,88 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -4,13 %
Tagesperformance: -4,13 %
Platz 21
Performance 1M: -0,42 %
Performance 1M: -0,42 %
Paccar
Tagesperformance: +4,09 %
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 22
Performance 1M: +2,86 %
Performance 1M: +2,86 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +4,03 %
Tagesperformance: +4,03 %
Platz 23
Performance 1M: +11,03 %
Performance 1M: +11,03 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -3,83 %
Tagesperformance: -3,83 %
Platz 24
Performance 1M: -19,12 %
Performance 1M: -19,12 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +3,78 %
Tagesperformance: +3,78 %
Platz 25
Performance 1M: +20,82 %
Performance 1M: +20,82 %
Broadcom
Tagesperformance: +3,78 %
Tagesperformance: +3,78 %
Platz 26
Performance 1M: +4,41 %
Performance 1M: +4,41 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -3,55 %
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 27
Performance 1M: -23,27 %
Performance 1M: -23,27 %
Zscaler
Tagesperformance: -2,96 %
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 28
Performance 1M: -11,24 %
Performance 1M: -11,24 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -2,85 %
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 29
Performance 1M: -23,85 %
Performance 1M: -23,85 %
Paychex
Tagesperformance: -2,34 %
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 30
Performance 1M: -7,26 %
Performance 1M: -7,26 %
CoStar Group
Tagesperformance: -2,12 %
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 31
Performance 1M: -20,15 %
Performance 1M: -20,15 %
Tesla
Tagesperformance: -2,10 %
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 32
Performance 1M: -8,87 %
Performance 1M: -8,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Tesla gemischt: Kurzfristig Aufwärtsimpulse (Vorbörse +5%, Premarket ~363$), doch fundamentale Zweifel bleiben (Überbewertung, langsamer Absatz, kein Robotaxi/Optimus). SpaceX-IPO wird kritisch diskutiert. Technische Debatten drehen sich um Trendkanäle. In den letzten 14 Tagen war die Entwicklung uneinheitlich: Tesla ca. -2% vs Nasdaq +2,5%. Volatilität dominiert.
T-Mobile US
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 33
Performance 1M: -11,74 %
Performance 1M: -11,74 %
