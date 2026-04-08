Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 08.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.04.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Teradyne
Tagesperformance: +10,34 %
Platz 1
Performance 1M: +29,68 %
Intel
Tagesperformance: +9,84 %
Platz 2
Performance 1M: +35,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Intel überwiegend positiv. Musk lobt die Intel/Lip-Bu-Zusammenarbeit; Berichte zum Terafab-Mega-Projekt erhöhen die Kursfantasie. Zudem stärkt der Ireland-Fab-Buyback fundamentale Impulse. Fundamentale/technische Signale wirken robust. Eine konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht genannt.
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +9,80 %
Platz 3
Performance 1M: +44,12 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +9,72 %
Platz 4
Performance 1M: +58,08 %
Coherent
Tagesperformance: +9,69 %
Platz 5
Performance 1M: +15,64 %
CIENA
Tagesperformance: +9,54 %
Platz 6
Performance 1M: +68,92 %
Carnival Corporation
Tagesperformance: +9,50 %
Platz 7
Performance 1M: +11,61 %
Corning
Tagesperformance: +9,33 %
Platz 8
Performance 1M: +32,95 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: +8,78 %
Platz 9
Performance 1M: +19,31 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +8,72 %
Platz 10
Performance 1M: +28,59 %
APA Corporation
Tagesperformance: -8,51 %
Platz 11
Performance 1M: +19,09 %
Lam Research
Tagesperformance: +8,02 %
Platz 12
Performance 1M: +24,06 %
Amcor Registered
Tagesperformance: +7,72 %
Platz 13
Performance 1M: -3,75 %
Palantir
Tagesperformance: -7,69 %
Platz 14
Performance 1M: -0,97 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: -7,67 %
Platz 15
Performance 1M: +18,99 %
Applied Materials
Tagesperformance: +7,53 %
Platz 16
Performance 1M: +19,11 %
Western Digital
Tagesperformance: +7,49 %
Platz 17
Performance 1M: +40,24 %
PPG Industries
Tagesperformance: +7,33 %
Platz 18
Performance 1M: +3,42 %
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: +7,10 %
Platz 19
Performance 1M: -8,67 %
Workday (A)
Tagesperformance: -7,08 %
Platz 20
Performance 1M: -21,41 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: +6,86 %
Platz 21
Performance 1M: +11,11 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: -6,83 %
Platz 22
Performance 1M: +6,76 %
Arista Networks
Tagesperformance: +6,72 %
Platz 23
Performance 1M: +9,27 %
CRH
Tagesperformance: +6,69 %
Platz 24
Performance 1M: +6,74 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -6,63 %
Platz 25
Performance 1M: -14,21 %
Intuit
Tagesperformance: -5,99 %
Platz 26
Performance 1M: -19,53 %
Dow
Tagesperformance: -5,82 %
Platz 27
Performance 1M: +16,49 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: -5,27 %
Platz 28
Performance 1M: +4,66 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: -4,86 %
Platz 29
Performance 1M: +6,73 %
Exxon Mobil
Tagesperformance: -4,84 %
Platz 30
Performance 1M: +1,89 %
Targa Resources
Tagesperformance: -4,73 %
Platz 31
Performance 1M: +7,55 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: -4,72 %
Platz 32
Performance 1M: +4,63 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: -4,35 %
Platz 33
Performance 1M: +0,41 %
ONEOK
Tagesperformance: -4,35 %
Platz 34
Performance 1M: -3,96 %
ServiceNow
Tagesperformance: -4,28 %
Platz 35
Performance 1M: -22,23 %
Salesforce
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 36
Performance 1M: -13,26 %
Valero Energy
Tagesperformance: -4,21 %
Platz 37
Performance 1M: +6,26 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -4,18 %
Platz 38
Performance 1M: -0,42 %
Phillips 66
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 39
Performance 1M: -0,72 %
