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    Intel setzen Rally fort - Aktie auf Fünfjahreshoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Intel-Aktie erreicht zwischenzeitlich Höchststand 2021
    • Aktien notierten zuletzt 10 Prozent plus bei 58,20
    • Intel tritt Musks Terafab Projekt zur Chipentwicklung bei
    AKTIEN-FLASH - Intel setzen Rally fort - Aktie auf Fünfjahreshoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Intel haben ihren rasanten Anstieg der vergangenen Handelstage fortgesetzt und zwischenzeitlich den höchsten Stand seit April 2021 erklommen. Am Mittwoch notierten die Papiere des Halbleiterkonzerns zuletzt 10,0 Prozent im Plus bei 58,20 US-Dollar. Damit bauten sie ihren Kursgewinn im bisher noch jungen Jahresverlauf auf rund 58 Prozent aus. Allein seit dem jüngsten Zwischentief Ende März legten die Anteilscheine um rund 43 Prozent zu.

    Tags zuvor hatte Intel bekanntgegeben, sich der Initiative des Tech-Milliardärs Elon Musk zur Entwicklung von Halbleitern für dessen Unternehmen Tesla , SpaceX und xAI anzuschließen. Das sogenannte Terafab-Projekt ist ein großangelegter Plan von Musk, langfristig eigene Chips für Robotik, Künstliche Intelligenz und Weltraum-Rechenzentren herzustellen./edh/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,94 % und einem Kurs von 50,21 auf Tradegate (08. April 2026, 21:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -10,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 366,33USD. Von den letzten 9 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -50,72 %/+69,92 % bedeutet.




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