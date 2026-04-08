Intel setzen Rally fort - Aktie auf Fünfjahreshoch

Aktientrend_ schrieb 24.10.25, 14:17

Na ja, mit der Charttechnik kann man ziemlich sicher bestimmen ob etwas passiert aber nicht wann. Anders als bspw meine Musterdepots handele ich in meinem privaten Depot anders, da ich hier einen anderen zeitlichen Rahmen verfolge. Deshalb verkaufe ich bspw Aktien im Privatdepot die ich im Musterdepot weiter halte. Bspw Intel UNH oder BASF, um dann privat nach einer Korrektur wieder einzusteigen. Aber nicht wenige werden nach einem 100% Anstieg zumindest Gewinne mitnehmen wollen. Das Glücksspiel hat sich aber gedreht und ist keines mehr. Wie ich bereits damals im Video sagte und vielfach schrieb, Intel wurde bereits unter Biden zur nationalen Sicherheit erklärt. Das heißt, die nationale Sicherheit hängt vom Fortbestand Intels ab. Trump hat das weiter konkretisiert. Und beide haben in gewisser Weise Recht, wenn man die Chiptechnologie als essenziell betrachtet für die weitere Zukunft. Daher kann man davon ausgehen, dass Intel ein besonderes Augenmerk erhält und sicher nicht „pleite“ gehen wird oder ähnliches.



Aber es ist doch immer so. UNH ist von 100€ auf 700€ gestiegen. Langfristig wird das Unternehmen die 1.000€ und mehr knacken. Dennoch ist es sinnvoll seine Aktien zu verkaufen, denn die Korrektur lief jetzt zumindest bis 200€. Nun kann man wieder von steigenden Kursen profitieren. Natürlich, sicher ist nichts an der Börse aber vieles hat sich geändert, insbesondere weil Unternehmen so groß werden dass sie wie nennt man es systemrelevant geworden sind oder über Technologie verfügen die so relevant ist. Das gab es früher nicht. Heutzutage gibt es Sicherheit über Staaten die für ein Unternehmen einstehen, das nimmt vieles an Risiko raus.