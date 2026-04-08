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    Teradyne Aktie auf Höhenflug - 08.04.2026

    Am 08.04.2026 ist die Teradyne Aktie, bisher, um +10,98 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Teradyne Aktie.

    Besonders beachtet! - Teradyne Aktie auf Höhenflug - 08.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Teradyne ist ein führender Anbieter automatisierter Testsysteme für Halbleiter, Speicher, Wireless und Industrieelektronik sowie kollaborativer Roboter (Universal Robots). Hauptkunden sind Chip- und Elektronikhersteller. Wichtige Wettbewerber: Advantest, Cohu, National Instruments. Stärken: hohe Testabdeckung, technologische Führerschaft, starke Position im High-End-Halbleitertest und wachsende Robotiksparte.

    Teradyne Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 08.04.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Teradyne Aktie. Sie steigt um +10,98 % auf 306,83. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Teradyne Aktie. Nach einem Plus von +3,26 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 306,83. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Teradyne einen Gewinn von +62,84 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Teradyne Aktie damit um +18,72 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,68 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +83,48 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,54 % geändert.

    Teradyne Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +18,72 %
    1 Monat +29,68 %
    3 Monate +62,84 %
    1 Jahr +360,42 %

    Informationen zur Teradyne Aktie

    Es gibt 157 Mio. Teradyne Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,72 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 08.04.2026


    Top- und Flop-Aktien am 08.04.2026 im S&P 500.

    Börsen Update USA - 08.04. - US Tech 100 stark +3,01 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +7,23 %. Keysight Technologies notiert im Plus, mit +5,08 %.

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    Ob die Teradyne Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Teradyne Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Teradyne

    +11,36 %
    +19,17 %
    +30,18 %
    +63,46 %
    +362,18 %
    +233,84 %
    +176,73 %
    +1.549,74 %
    ISIN:US8807701029WKN:859892



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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