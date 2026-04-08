Teradyne Aktie auf Höhenflug - 08.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Teradyne Aktie. Sie steigt um +10,98 % auf 306,83€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Teradyne Aktie. Nach einem Plus von +3,26 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 306,83€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Teradyne ist ein führender Anbieter automatisierter Testsysteme für Halbleiter, Speicher, Wireless und Industrieelektronik sowie kollaborativer Roboter (Universal Robots). Hauptkunden sind Chip- und Elektronikhersteller. Wichtige Wettbewerber: Advantest, Cohu, National Instruments. Stärken: hohe Testabdeckung, technologische Führerschaft, starke Position im High-End-Halbleitertest und wachsende Robotiksparte.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Teradyne einen Gewinn von +62,84 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Teradyne Aktie damit um +18,72 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,68 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +83,48 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,54 % geändert.

Teradyne Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +18,72 % 1 Monat +29,68 % 3 Monate +62,84 % 1 Jahr +360,42 %

Informationen zur Teradyne Aktie

Es gibt 157 Mio. Teradyne Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,72 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 08.04.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +7,23 %. Keysight Technologies notiert im Plus, mit +5,08 %.

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Ob die Teradyne Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Teradyne Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.