ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Kräftig aufwärts nach Waffenruhe in Nahost
- Kräftiger US-Aktienaufschwung nach Waffenruhe
- Ölpreise fallen stark bei Wiederöffnung Hormus
- Waffenruhe fragil Iran erwägt Ausstieg aus Pause
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Waffenruhe im Iran-Krieg hat am Mittwoch an den US-Aktienmärkten für einen kräftigen Kursaufschwung gesorgt. Anleger zeigten sich erleichtert über die massiv gefallenen Ölpreise, da die vom Iran blockierte Straße von Hormus für den Schiffsverkehr wieder passierbar werden soll. Diese wichtige Meerenge ist von zentraler Bedeutung für den weltweiten Rohöl- und Erdgastransport. Laut der US-Regierung sollen am Samstag direkte Verhandlungen mit dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad stattfinden, um über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts zu sprechen.
Der Dow Jones Industrial schloss 2,85 Prozent im Plus bei 47.909,92 Punkten und damit nahe seines Tageshochs. Im frühen Handel war der Leitindex auf den höchsten Stand seit knapp einem Monat geklettert. Der marktbreite S&P 500 gewann 2,51 Prozent auf 6.782,81 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,90 Prozent auf 24.903,17 Punkte nach oben. Dagegen sackte der Preis für ein Fass Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni auf gut 95 US-Dollar ab. Tags zuvor hatte er zeitweise noch über 110 Dollar notiert.
Allerdings steht die vereinbarte Waffenruhe noch auf sehr wackeligen Beinen: Der Iran erwägt nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars wegen der anhaltenden israelischen Angriffe auf die Hisbollah im Libanon aus der vereinbarten zweiwöchigen Feuerpause auszusteigen. Aus Protest gegen die Angriffe auf die verbündete Miliz stoppte der Iran den Angaben von Fars zufolge auch wieder den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus. Israel will nach Angaben eines Militärsprechers mit aller Macht weiter gegen die Hisbollah-Miliz kämpfen.
Während die wenigen bisherigen Gewinner des Nahost-Krieges, die Öl- und Gaswerte, am Mittwoch kräftig nachgaben, legten zahlreiche Verlierer - unter ihnen besonders die Aktien von Fluggesellschaften - erheblich zu. So büßten Chevron , ExxonMobil und ConocoPhillips um bis zu 5,0 Prozent ein.
Unter den Fluggesellschaften stiegen American Airlines und United Airlines um 5,6 Prozent beziehungsweise 7,9 Prozent. Delta Air Lines gewannen 3,8 Prozent. Die Fluglinie meldete für das erste Jahresviertel gestiegene Umsätze, aber einen Verlust, nachdem es im Vorjahr noch einen Gewinn erzielt hatte. Für das zweite Quartal rechnet Delta jedoch wieder mit einem Gewinn bei gleichzeitigem Umsatzwachstum. Einen Jahresausblick wagte das Unternehmen nicht.
Die Papiere von Intel setzten ihren rasanten Anstieg der vergangenen Handelstage fort und erklommen zwischenzeitlich den höchsten Stand seit fünf Jahren. Am Mittwoch gingen sie mit einem Kursplus von 11,4 Prozent aus dem Handel. Damit bauten die Titel des Halbleiterkonzerns ihren Gewinn im bisherigen Jahresverlauf auf fast 60 Prozent aus. Allein seit dem jüngsten Zwischentief Ende März legten die Anteilscheine um rund 45 Prozent zu.
Die Aktien von Levi Strauss stiegen um 10,7 Prozent. Der Jeanshersteller erhöhte nach einem starken ersten Quartal seine Jahresziele./edh/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,46 % und einem Kurs von 165,3 auf Lang & Schwarz (08. April 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +31,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 252,45 Mrd..
Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,86USD. Von den letzten 7 Analysten der Intel Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 48,00USD was eine Bandbreite von -30,38 %/-4,52 % bedeutet.
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Vielen Dank für die Interessenbekundung zu einer ETF-Auswertung. Auch habe ich den ein oder anderen Daumen als Zustimmung hierfür herangezogen - so hatte ich für mein Februar-Update lediglich schlappe 4 Daumen, mit dem März-Update waren es mit 8 schließlich doppelt so viele. Erste Vorbereitungen zur Ausarbeitung habe ich bereits vorgenommen und ich werde mich in den nächsten Tagen an die Umsetzung begeben. Evtl. schaffe ich es jetzt noch am Wochenende.
Es ist schon
Aktiendepot – Update März 2026
Das erste Quartal 2026 ist bereits Geschichte. Die Welt dreht sich weiter, trotz aller Krisen.
Nachfolgend gibt es das März-Update:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten drei Monate nach den letzten Zahlungseingängen für März:
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Kurse runter – Dividenden rauf
Während sich das Depot in den letzten Wochen im Rückwärtsgang zeigt und der Kurswert seit dem Rekordstand Anfang Dezember unter Berücksichtigung der diesjährigen Nachkäufe um ca. 10 % niedriger steht, sind die Dividendeneingänge bisher um satte 49 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen.
Einerseits sorgte die Sonderzahlung von Reckitt Benckiser im Februar für einen Schub und andererseits wirken sich die Nachkäufe positiv bei den Dividendenzahlungen aus. Zudem gibt es auch noch die ein oder andere Dividendenerhöhung!
Zukäufe/Verkäufe 2026
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Im März gab es keine weiteren Zukäufe.
Wie üblich: Keine Verkäufe!
Stand der Zielerreichung meiner gesetzte Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 1.008,48 € / 4.300 € (= 23,45 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 1,12 % / 5 % (= 22,4 %)
Nach dem ersten Quartal des Jahres, sehe ich mich auf sehr gutem Weg, meine gesteckten Ziele für das Jahr 2026 zu erreichen – und das auch trotz zunehmender weltweiter Krisen und Konflikte.
Fragestellung: Interesse an einer Auswertung eines ETF-Sparplanes?
Aktuell überlege ich, ob evtl. Interesse hier im Thread an einer Auswertung eines ETF-Sparplanes besteht. Seit knapp 5 Jahren läuft im Depot meiner Frau ein monatlich ausgeführter Sparplan auf den iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) – WKN: A0YEDG
Sofern Interesse besteht, könnte ich hierzu mal eine kleine Auswertung auf die Beine Stellen mit Kursverläufen, Rekordständen und Performance. Das schaffe ich aber erst einige Tage nach den Ostertagen. Falls kein Interesse besteht, verschone ich diesen Thread natürlich mit meinen Ausführungen.
In diesem Sinne wünsche ich euch allen erstmal schöne Ostertage und weiterhin viel Erfolg!