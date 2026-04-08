US-Börsen legen kräftig zu - Waffenruhe im Iran brüchig

Vielen Dank für die Interessenbekundung zu einer ETF-Auswertung. Auch habe ich den ein oder anderen Daumen als Zustimmung hierfür herangezogen - so hatte ich für mein Februar-Update lediglich schlappe 4 Daumen, mit dem März-Update waren es mit 8 schließlich doppelt so viele. Erste Vorbereitungen zur Ausarbeitung habe ich bereits vorgenommen und ich werde mich in den nächsten Tagen an die Umsetzung begeben. Evtl. schaffe ich es jetzt noch am Wochenende.





Danke auch für die Rückmeldung zu Depotumschichtungen und Verlust-/Gewinnausgleichen:

Diese Option habe ich (für später) immer im Hinterkopf. Aktuell möchte ich das Depot noch etwas weiter aufbauen und da ich grundsätzlich von den investierten Werten überzeugt und durchaus an steigende Kurse glaube, sehe ich aktuell noch keinen Sinn in diesen Umschichtungen - zumal auch hier erstmal Ordergebühren für Verkauf und erneutem Nachkauf entstehen und Verluste vorerst auch das Depot ausbremsen (können). Eine bessere Entwicklung in Neuanschaffungen ist nicht immer garantiert. Aber das ist das übliche Dilemma mit Aktienauswahl und Timing - das klappt bei mir meist nicht.





Des weiteren mache ich mir aktuell und auch in den nächsten Wochen grundsätzliche Gedanken darüber, wie lange und wie weit ich mein Aktiendepot noch ausbauen möchte. Ich werde sicherlich noch ein paar Nachkäufe bestehender Positionen tätigen, aber momentan verfestigt sich der Gedanke, die Nachkäufe in den nächsten Monaten oder spätestens in wenigen Jahren einzustellen, das Aktiendepot dann weiterlaufen zu lassen und die Dividenden in einen ETF-Sparplan zu reinvestieren - das wäre vermutlich der ausschüttende Gerd Kommer ETF. Vielleicht werde ich das bis zum Jahresende umsetzen. Dann würde ich die weiteren Entwicklungen auch hier präsentieren, sprich den Verlauf des Aktiendepots und auch die Entwicklung des Sparplandepots, in beiden Fällen dann natürlich auch mit allen Dividenden und Ausschüttungen.





Zunächst einmal werde ich euch aber zeitnah meine Ausarbeitungen zum S&P 500 - Sparplan präsentieren!