Wirtschaft
US-Börsen legen kräftig zu - Waffenruhe im Iran brüchig
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.783 Punkten 2,5 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.903 Punkten 2,9 Prozent im Plus.
Araghtschi pochte auf ein Ende der israelischen Angriffe auf den Libanon. "Die Welt sieht die Massaker im Libanon. Nun sind die USA am Zug, und die Welt beobachtet, ob sie ihren Verpflichtungen nachkommen werden", schrieb er. Die USA forderten den Iran erneut auf, die Straße von Hormus zu öffnen. US-Präsident Donald Trump sowie Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bestreiten, dass der Libanon Teil der Waffenruhe ist.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend stärker: Ein Euro kostete 1,1662 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8575 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.726 US-Dollar gezahlt (+0,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 130,29 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 95,97 US-Dollar, das waren 1.330 Cent oder 12,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
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Vielen Dank für die Interessenbekundung zu einer ETF-Auswertung. Auch habe ich den ein oder anderen Daumen als Zustimmung hierfür herangezogen - so hatte ich für mein Februar-Update lediglich schlappe 4 Daumen, mit dem März-Update waren es mit 8 schließlich doppelt so viele. Erste Vorbereitungen zur Ausarbeitung habe ich bereits vorgenommen und ich werde mich in den nächsten Tagen an die Umsetzung begeben. Evtl. schaffe ich es jetzt noch am Wochenende.
Es ist schon
Aktiendepot – Update März 2026
Das erste Quartal 2026 ist bereits Geschichte. Die Welt dreht sich weiter, trotz aller Krisen.
Nachfolgend gibt es das März-Update:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten drei Monate nach den letzten Zahlungseingängen für März:
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Kurse runter – Dividenden rauf
Während sich das Depot in den letzten Wochen im Rückwärtsgang zeigt und der Kurswert seit dem Rekordstand Anfang Dezember unter Berücksichtigung der diesjährigen Nachkäufe um ca. 10 % niedriger steht, sind die Dividendeneingänge bisher um satte 49 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen.
Einerseits sorgte die Sonderzahlung von Reckitt Benckiser im Februar für einen Schub und andererseits wirken sich die Nachkäufe positiv bei den Dividendenzahlungen aus. Zudem gibt es auch noch die ein oder andere Dividendenerhöhung!
Zukäufe/Verkäufe 2026
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Im März gab es keine weiteren Zukäufe.
Wie üblich: Keine Verkäufe!
Stand der Zielerreichung meiner gesetzte Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 1.008,48 € / 4.300 € (= 23,45 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 1,12 % / 5 % (= 22,4 %)
Nach dem ersten Quartal des Jahres, sehe ich mich auf sehr gutem Weg, meine gesteckten Ziele für das Jahr 2026 zu erreichen – und das auch trotz zunehmender weltweiter Krisen und Konflikte.
Fragestellung: Interesse an einer Auswertung eines ETF-Sparplanes?
Aktuell überlege ich, ob evtl. Interesse hier im Thread an einer Auswertung eines ETF-Sparplanes besteht. Seit knapp 5 Jahren läuft im Depot meiner Frau ein monatlich ausgeführter Sparplan auf den iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) – WKN: A0YEDG
Sofern Interesse besteht, könnte ich hierzu mal eine kleine Auswertung auf die Beine Stellen mit Kursverläufen, Rekordständen und Performance. Das schaffe ich aber erst einige Tage nach den Ostertagen. Falls kein Interesse besteht, verschone ich diesen Thread natürlich mit meinen Ausführungen.
In diesem Sinne wünsche ich euch allen erstmal schöne Ostertage und weiterhin viel Erfolg!