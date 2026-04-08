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    Trauertag im Libanon nach massiven israelischen Angriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Nationaler Trauertag im Libanon nach Luftangriffen
    • Viele zivile Opfer und Hunderte Verletzte gemeldet
    • Staatliche Stellen geschlossen und Flaggen auf Halbmast
    Trauertag im Libanon nach massiven israelischen Angriffen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Nach verheerenden Luftangriffen Israels mit weit über 100 Toten und Hunderten Verletzten soll im Libanon am Donnerstag ein nationaler Trauertag eingehalten werden. Der libanesische Ministerpräsident Nawaf Salam kündigte an, es solle der Opfer der massiven Angriffe in verschiedenen Teilen des Landes gedacht werden. Nach Angaben der israelischen Armee zielten diese auf Kommandeure und militärische Infrastruktur der Hisbollah-Miliz ab. Laut Salam waren jedoch zahlreiche Zivilisten betroffen.

    An dem Trauertag sollen alle öffentlichen Verwaltungseinrichtungen und staatlichen Institutionen am Donnerstag geschlossen bleiben und die Flaggen auf halbmast gesetzt werden. Radio- und Fernsehsender sollen ihr reguläres Programm "an die nationale Tragödie anpassen".

    Der Ministerpräsident sprach dem libanesischen Volk, insbesondere den Familien der Opfer, sein tiefstes Beileid aus und wünschte den Verletzten eine schnelle Genesung. Er sei in Kontakt mit arabischen Amtskollegen und internationalen Repräsentanten, um einen Stopp der israelischen Angriffe herbeizuführen./wh/DP/he





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