Straße von Hormus nur nach Abstimmung passieren

(In einer früheren Version des Artikels hieß es, dass die Mitteilung von den Revolutionsgarden stammt. Richtig muss es Hafenbehörde heißen, die auf die Revolutionsgarden verweist. Der 1. Absatz wurden entsprechend berichtigt.)

TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranische Hafenbehörde hat Schiffen davon abgeraten, ohne vorherige Abstimmung mit den iranischen Revolutionsgarden die Straße von Hormus zu passieren. Die Behörde verwies in einer Mitteilung, die unter anderem über den staatlichen Nachrichtenkanal Khabar-Fouri und den Staatssender IRIB verbreitet wurde, auf die Gefahr von Minen in der wichtigen Meerenge nach Wochen des Krieges.

Zuvor hatte die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtet, der Iran habe den Schiffsverkehr durch die wichtige Meerenge aus Protest über die israelischen Angriffe im Libanon wieder eingestellt. Nach Angaben von Fars passierten nur zwei Öltanker die Straße von Hormus seit Beginn der Waffenruhe./lkl/DP/he



