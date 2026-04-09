KURSFEUERWERK nach Waffenstillstand: Renk, Vonovia und Gold-Perle Kobo Resources Aktie. Mit großer Erleichterung reagierten die globalen Kapitalmärkte gestern auf den Waffenstillstand im Nahen Osten. Während der Ölpreis einbrach, legten Gold, Silber und auch Aktien zu. Der Goldpreis über 4.800 USD je Unze könnte auch den Startschuss …



