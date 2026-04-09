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    KURSFEUERWERK nach Waffenstillstand: Renk, Vonovia und Gold-Perle Kobo Resources Aktie.

    Mit großer Erleichterung reagierten die globalen Kapitalmärkte gestern auf den Waffenstillstand im Nahen Osten. Während der Ölpreis einbrach, legten Gold, Silber und auch Aktien zu. Der Goldpreis über 4.800 USD je Unze könnte auch den Startschuss …

    KURSFEUERWERK nach Waffenstillstand: Renk, Vonovia und Gold-Perle Kobo Resources Aktie.
    Foto: esg-aktien.de
    Mit großer Erleichterung reagierten die globalen Kapitalmärkte gestern auf den Waffenstillstand im Nahen Osten. Während der Ölpreis einbrach, legten Gold, Silber und auch Aktien zu. Der Goldpreis über 4.800 USD je Unze könnte auch den Startschuss für eine Rally bei Kobo Resources geben. Der Explorer hat gerade eine Kapitalerhöhung abgeschlossen und positive Bohrergebnisse veröffentlicht. Die erwartete Ressourcenschätzung könnte zur Neubewertung der Aktie führen. Ein Kursfeuerwerk gab es gestern bei Vonovia. Doch nicht alle Analysten sind vom Immobilienkonzern überzeugt. Schon seit einigen Tagen im Aufwärtstrend befindet sich die Aktie von Renk. Neben positiven Analystenkommentaren gab es zuletzt auch einen Millionenauftrag.

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