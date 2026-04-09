Einstiegschance bei Analystenliebling! Almonty Industries profitiert von Aufrüstung und Knappheit! Mit der Waffenruhe im Nahen Osten dürfte jetzt eine neue Phase starten: die Aufrüstung. Die Arsenale in den USA, Israel und den Golfstaaten wurden kräftig dezimiert. Wie schnell die Aufstockung gelingt, dürfte stark von der Versorgung mit kritischen …



