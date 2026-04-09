Nordkorea will Streumunition getestet haben

PJÖNGJANG/PEKING (dpa-AFX) - Nordkorea hat bei jüngsten Raketenstarts nach eigenen Angaben mehrere neue Waffensysteme getestet. Unter den in dieser Woche abgefeuerten Geschossen seien auch mit Streumunition bestückte ballistische Raketen gewesen, berichtete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Ebenfalls habe Nordkorea Graphitbomben und elektromagnetische Waffen getestet - beides sind Waffensysteme, mit denen elektrische Infrastruktur lahmgelegt werden soll, etwa die Stromversorgung. Nordkoreas Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Am Mittwoch hatte Südkoreas Militär mehrere Raketenstarts aus Nordkorea registriert, darunter ballistische Kurzstreckenraketen mit einer Flugdistanz von etwa 240 bis 700 Kilometern. Nordkorea ist es gemäß Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern.