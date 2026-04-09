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    Macron drängt USA und Iran zur Einhaltung der Waffenruhe

    Für Sie zusammengefasst
    • Macron pocht auf regionales Einhalten der Waffenruhe
    • Abkommen sollen Irans Atom- und Raketenprogramm klären
    • Frankreich sichert Libanon Solidarität und Schutz zu
    Macron drängt USA und Iran zur Einhaltung der Waffenruhe
    Foto: Jan Woitas - dpa

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat in Telefonaten mit US-Präsident Donald Trump und dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian auf ein Einhalten der vereinbarten Waffenruhe gepocht. "Sie muss den Weg für umfassende Verhandlungen ebnen, die die Sicherheit aller im Nahen Osten gewährleisten", schrieb Macron auf der Plattform X. Ein Abkommen müsse Antworten auf die Bedenken geben, die Irans Nuklear- und Raketenprogramm, seine Politik in der Region und seine Behinderung der Schifffahrt in der Straße von Hormus hervorriefen.

    Auf diese Weise könne ein robuster und dauerhafter Frieden geschaffen werden, zu dem Frankreich in enger Zusammenarbeit mit seinen Partnern im Nahen Osten beitragen wolle. Macron sagte weiter, dass die Waffenruhe auch im Libanon eingehalten werden müsse.

    In einem Telefonat mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und Premierminister Nawaf Salam habe er Frankreichs uneingeschränkte Solidarität angesichts der massiven israelischen Angriffe im Libanon zum Ausdruck gebracht, sagte Macron. "Wir verurteilen diese Angriffe auf das Schärfste." Sie stellten eine direkte Bedrohung für den gerade erzielten Waffenstillstand dar. Der Libanon müsse vollständig unter dessen Schutz stehen, forderte er./evs/DP/jha





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