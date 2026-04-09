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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 9. April 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • 07:30 AUT OMV veröffentlicht Q1-Umsatzdaten
    • 10:00 AUT Raiffeisen International Hauptversammlung
    • 14:30 USA BIP Q4/25 dritte Veröffentlichung
    TAGESVORSCHAU - Termine am 9. April 2026
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    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 9. April

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 AUT: OMV, Q1-Umsatz
    10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung
    10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Condor, Mediengespräch zu den Jahreszahlen 2025 13:00 FIN: UPM Kymmene, Hauptversammlung
    13:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung
    14:00 USA: Dow, Hauptversammlung
    15:30 GBR: AstraZeneca, Hauptversammlung
    17:45 FRA: Airbus, Auslieferungen und Bestellungen 3/26

    TERMINE KONJUNKTUR
    POL: Zentralbank, Zinsentscheid
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    08:00 DEU: Handelsbilanz 2/26
    08:00 DEU: Industrieproduktion 2/26
    08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 3/26
    08:00 DEU: Vorläufige Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts Q4/25 08:00 ROU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    09:00 ESP: Industrieproduktion 2/26
    11:00 GRC: Industrieproduktion 2/26
    14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 2/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
    16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 2/26 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: Online-Pressetermin des Stromnetzbetreibers Mitnetz, u. a. zu Investitionen in 2026 und Entwicklung erneuerbarer Energien

    0ß9:30 DEU: TenneT Germany lädt zum offiziellen Bauauftakt für den Netzverknüpfungspunkt (NVP) Sengwarden ein

    16:00 DEU: Online-Jahres-Pk Energieversorger Enercity

    16:00 USA: IWF-Geschäftsführerin Kristalina Georgieva hält eine Eröffnungsrede im Vorfeld der Frühjahrstagung des IWF/der Weltbank

    17:00 USA: NATO-Generalsekretär Mark Rutte hält eine Rede am Ronald Reagan Presidential Foundation Institute in Washington D.C. °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





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