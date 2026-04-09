TAGESVORSCHAU
Termine am 9. April 2026
- 07:30 AUT OMV veröffentlicht Q1-Umsatzdaten
- 10:00 AUT Raiffeisen International Hauptversammlung
- 14:30 USA BIP Q4/25 dritte Veröffentlichung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 9. April
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 AUT: OMV, Q1-Umsatz
10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung
10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung
10:00 DEU: Condor, Mediengespräch zu den Jahreszahlen 2025 13:00 FIN: UPM Kymmene, Hauptversammlung
13:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung
14:00 USA: Dow, Hauptversammlung
15:30 GBR: AstraZeneca, Hauptversammlung
17:45 FRA: Airbus, Auslieferungen und Bestellungen 3/26
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
08:00 DEU: Handelsbilanz 2/26
08:00 DEU: Industrieproduktion 2/26
08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 3/26
08:00 DEU: Vorläufige Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts Q4/25 08:00 ROU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Industrieproduktion 2/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 2/26
14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 2/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 2/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Online-Pressetermin des Stromnetzbetreibers Mitnetz, u. a. zu Investitionen in 2026 und Entwicklung erneuerbarer Energien
0ß9:30 DEU: TenneT Germany lädt zum offiziellen Bauauftakt für den Netzverknüpfungspunkt (NVP) Sengwarden ein
16:00 DEU: Online-Jahres-Pk Energieversorger Enercity
16:00 USA: IWF-Geschäftsführerin Kristalina Georgieva hält eine Eröffnungsrede im Vorfeld der Frühjahrstagung des IWF/der Weltbank
17:00 USA: NATO-Generalsekretär Mark Rutte hält eine Rede am Ronald Reagan Presidential Foundation Institute in Washington D.C. °
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