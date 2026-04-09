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    Hisbollah-Miliz

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    Angriffe auf Israel gehen weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Hisbollah schwört Fortsetzung der Angriffe gegen Israel
    • Mindestens 182 Tote bei israelischen Luftangriffen
    • Iran erwägt Ausstieg aus Feuerpause wegen Israel
    Hisbollah-Miliz - Angriffe auf Israel gehen weiter
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach den verheerenden israelischen Luftangriffen im Libanon schwört die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz eine Fortsetzung ihrer Angriffe gegen Israel. In Reaktion auf Israels "Verstoß gegen die Waffenruhe" sei in der Nacht der Kibbuz Manara im Norden Israels beschossen worden, hieß es in einer Erklärung der Schiiten-Miliz. Die Gegenangriffe auf Israel würden so lange fortgesetzt, bis die israelisch-amerikanische Aggression aufhöre. Bei den israelischen Luftangriffen im Libanon wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens 182 Menschen getötet.

    Trotz der im Iran-Krieg zwischen den USA und dem Iran vereinbarten zweiwöchigen Waffenruhe will Israel seine Angriffe auf die Hisbollah-Miliz fortsetzen. Anders als der Iran sehen die USA den Libanon nicht in der vereinbarten zweiwöchigen Waffenruhe inbegriffen. Der Iran erwägt nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Fars nun wegen Israels andauernder Angriffe auf die Hisbollah aus der Feuerpause auszusteigen.

    Israel hatte in einem überraschenden Großangriff trotz der Feuerpause im Iran-Krieg zahlreiche Ziele im nördlichen Nachbarland bombardiert, darunter auch in der Hauptstadt Beirut. Laut Israels Militärs galt der Angriff Kommandeuren und militärischer Infrastruktur der Hisbollah. Nach libanesischen Angaben waren jedoch viele Zivilisten betroffen. Nach Beginn des Iran-Kriegs hatte auch die Hisbollah-Miliz Anfang März ihre Angriffe auf Israel wieder aufgenommen. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und Bodeneinsätzen im Libanon. Die Hisbollah-Miliz gilt als der wichtigste Verbündete des Irans in der Region./ln/DP/jha





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