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    ICE und Regionalzüge rollen wieder in Baden

    Für Sie zusammengefasst
    • Bauintensive Osterarbeiten auf Rheintalbahn beendet
    • Ersatzverkehr mit bis zu neunzig Bussen erfolgreich
    • Ausbau Karlsruhe-Basel auf vier Gleise geplant
    ICE und Regionalzüge rollen wieder in Baden
    Foto: Siarhei - 356130783

    KARLSRUHE (dpa-AFX) - Das Schlimmste ist fast überstanden - nach fast zwei Wochen mit geänderten Fahrplänen, Sperrungen und ausgefallenen Zügen ist die bauintensivste Zeit auf der Rheintalbahn über die Osterferien geschafft. Von diesem Freitag an fahren die meisten Züge wieder. Der zwischen Baden-Baden und Freiburg seit dem 3. April organisierte Ersatzverkehr mit täglich bis zu 90 Bussen und zusätzlichem Personal habe gut funktioniert, wie die Bahn mitteilte. Insgesamt dauern die Osterbauarbeiten noch bis zum frühen Montagmorgen, 13. April.

    Überwiegend wieder normaler Zugverkehr

    Aufgrund der Sanierung der vielbefahrenen Strecke konnten die Fernzüge nicht wie üblich fahren. ICEs der Linie 12 aus dem Norden endeten in Baden-Baden, vereinzelt auch in Karlsruhe. Die Bahn hatte für zahlreiche Ersatzbusse gesorgt und auch dafür, dass zusätzliches Personal sich um gestrandete Reisende kümmerte. Von diesem Freitag an fahren diese ICEs ebenso wie die der Linie 43 von Basel über Köln nach Hamburg wieder normal. Lediglich am 11. April entfällt der Halt in Basel.

    Die ICE-Linie 20 zwischen Basel - Karlsruhe - Frankfurt - Kassel - Hamburg fährt am 10. und 12. April aber weiterhin nur zwischen Karlsruhe und Hamburg.

    Im Regionalverkehr kann ab diesem Freitagmorgen der Bahnhof Offenburg wieder angefahren werden. Damit verkehren zwischen Achern und Herbolzheim sowie Achern und Haslach auch wieder Regionalzüge von DB Regio. Auch zwischen Offenburg und Bad Griesbach sowie Appenweier und Offenburg können Reisende statt im Bus wieder im Zug sitzen. Am 11. und 12. April aber entfallen noch die S7 und die SA71 zwischen Achern und Rastatt.

    Baumaßnahmen betrafen neue Signaltechnik und Tunnelarbeiten

    Gebaut wurde vor allem an Oberleitungen, Gleisen und Weichen. Zudem war neue Signal- und Sicherungstechnik verbaut worden. Bei dem milliardenschweren Ausbau der Rheintalbahn wird die Strecke Karlsruhe-Basel nach und nach von zwei auf vier Gleise erweitert. Auch im vergangenen Jahr war über Ostern viel auf der Strecke gearbeitet worden./avg/DP/jha






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