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    China zur Feuerpause

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    'kein Frieden, sondern eine Gelegenheit'

    Für Sie zusammengefasst
    • China: Pause nutzen für Friedensverhandlungen
    • Militärische Neuaufstellung droht längere Krise
    • Peking weist auf laufende Vermittlungsbemühungen
    China zur Feuerpause - 'kein Frieden, sondern eine Gelegenheit'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PEKING (dpa-AFX) - Chinesische Staatsmedien fordern, das "schmale Fenster" des zweiwöchigen Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran für Friedensverhandlungen zu nutzen. Die Feuerpause sei "kein Frieden, sondern eine Gelegenheit", kommentierte die staatliche Zeitung "China Daily". Die Versuchung, die Pause militärisch zur Neuaufstellung zu nutzen, sei groß. Bei falschen Entscheidungen drohe eine viel längere und schädlichere Krise.

    Soldaten haben "die Finger am Abzug"

    Die von der Kommunistischen Partei kontrollierte "Global Times" schrieb, die US-Truppen stünden bereit weiterzukämpfen, auf iranischer Seite hätten die Soldaten weiter "die Finger am Abzug". Sollten die Verhandlungen nur zum Zeitschinden genutzt werden, könne der Konflikt jederzeit wieder eskalieren.

    Zugleich wurden Chinas eigene Vermittlungsbemühungen herausgestellt. Peking habe seit Ausbruch des Konflikts intensive Diplomatie betrieben und werde weiterhin eine konstruktive Rolle spielen, hieß es./jpt/DP/jha






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