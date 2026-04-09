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    Iran muss Abkommen einhalten, US-Militär bleibt schussbereit

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump droht Iran mit neuer militärischer Eskalation
    • US-Militär bleibt mit Schiffen und Flugzeugen nahe
    • Befristete zweiwöchige Waffenruhe für Verhandlungen
    Trump - Iran muss Abkommen einhalten, US-Militär bleibt schussbereit
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit einer neuen militärischen Eskalation gedroht, falls Teheran sich nicht komplett an das Waffenruheabkommen halten sollte. Die Schiffe, Flugzeuge und Soldaten des US-Militärs würden, gegebenenfalls auch mit zusätzlicher Ausrüstung, rund um den Iran stationiert bleiben, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Dies gelte, bis das "erzielte WIRKLICHE ABKOMMEN vollständig eingehalten wird". Es werde alles bereitgehalten, was für die "Vernichtung" eines bereits geschwächten Gegners notwendig sei, schrieb er weiter.

    Sollte dies nicht geschehen, werde es zu deutlich stärkeren militärischen Maßnahmen kommen. Dann beginne das "Schießen" - "größer, besser und stärker" als je zuvor, warnte Trump. Er bezeichnete dieses Szenario gleichzeitig als "höchst unwahrscheinlich".

    Die befristete zweiwöchige Waffenruhe soll den Konfliktparteien Zeit geben, ein umfassendes Abkommen für eine Beilegung des Konflikts auszuhandeln. Trump wiederholte in seinem Post zentrale Forderungen der USA: Der Iran dürfe keine Atomwaffen haben, zudem müsse die Straße von Hormus "offen und sicher" sein. Trump erklärte zudem, das US-Militär rüste weiter auf und freue sich bereits auf eine "auf seine nächste Eroberung"./scr/DP/jha





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