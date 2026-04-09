Daraus lässt sich was machen

In der Spitze erreichte die Mitte Januar letzten Jahres gestartete Kursrallye beim Währungspaar EUR/USD nach ziemlich genau einem Jahr bei 1,2082 US-Dollar ihren vorläufigen Höhepunkt. Eine gesunde Konsolidierung drückte den Wert zunächst auf den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie), später und nach Ausbruch des Krieges im Iran ging es temporär sogar auf 1,1410 US-Dollar bis Mitte letzten Monats abwärts. Seitdem aber hat sich das Paar wieder sichtlich erholen und in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts ansteigen können. Die Kursentwicklung seit Anfang März zeigt jetzt eine umgedrehte Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die häufig als zuverlässiges Trendwende-Pattern in der Charttechnik wiederzufinden ist und den Grundstein für einen Anstieg auf neue Jahreshochs legen könnte.

Um die besagte SKS-Formation zuverlässig zu aktivieren, bedarf es eines Tagesschlusskurses mindestens über dem Niveau von 1,1667 US-Dollar. Berechnungen zufolge wäre im Anschluss ein Anstieg zunächst auf 1,1792 US-Dollar denkbar, das volle Kurspotenzial dürfte mit einem Wechselkurs von 1,1930 US-Dollar vollständig ausgeschöpft sein. Auf der Unterseite sollte ein Kursrutsch unter das Märztief von 1,1410 US-Dollar mit Vorsicht genossen werden, in diesem Szenario müsste nämlich mit einem Rücklauf auf die zentrale Unterstützung der letzten Monate um 1,12 US-Dollar gerechnet werden. Kurzfristig scheint sich das Bild jedoch zugunsten der Bullen zu entwickeln.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Ohne auf die fundamentalen Nachrichten näher einzugehen, ist aus technischer Sicht ein Anstieg auf 1,1930 US-Dollar nach einem erfolgreichen Tagesschlusskurs über dem Niveau von 1,1667 US-Dollar sehr wahrscheinlich geworden und bietet sich für ein Engagement auf der Käuferseite an. Um möglichst stark hiervon zu profitieren, könnte das mit einem Hebel von 55,7 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN DY33C9 zum Einsatz kommen und würde am Ende eine Renditechance von 120 Prozent bieten. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 4,07 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei 1,1580 US-Dollar aber nicht überschreiten. Im Schein würde dies orientierungshalber einen Stopp-Kurs von 1,08 Euro bedeuten. Der Anlagehorizont dürfte hierbei nur wenige Tage bis Wochen betragen, weshalb eine engmaschige Beobachtung notwendig wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: DY33C9 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,78 – 1,79 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1,1467 US-Dollar Basiswert: EUR/USD KO-Schwelle: 1,1467 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1,1662 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 4,07 Euro Hebel: 55,93 Kurschance: + 120 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

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