Asiens Börsen starten tiefer – Nervosität zurück!

Drei Punkte des zehnteiligen Waffenstillstandsvorschlags seien verletzt worden, so Ghalibaf. Bei den Verstößen handele es sich um die anhaltenden Angriffe Israels auf den Libanon, das Eindringen einer Drohne in den iranischen Luftraum und die Verweigerung des Rechts der Islamischen Republik auf Urananreicherung, erklärte er.

Der Iran wirft den USA vor, gegen das Waffenstillstandsabkommen verstoßen zu haben."Das tiefe historische Misstrauen, das wir gegenüber den Vereinigten Staaten hegen, rührt von deren wiederholten Verstößen gegen jegliche Art von Verpflichtungen her – ein Muster, das sich bedauerlicherweise erneut wiederholt hat", erklärte Mohammad Bagher Ghalibafin, Sprecher des iranischen Parlaments, in einer in den sozialen Medien veröffentlichten Stellungnahme.

In einem Beitrag auf Truth Social erklärte Trump zugleich, dass US-Schiffe, Flugzeuge und Soldaten mit zusätzlicher Munition und Waffen in und um den Iran in Stellung bleiben würden, bis das "echte Abkommen" vollständig umgesetzt sei. Damit verschärft Trump nur gut einen Tag nach der Ankündigung einer zweiwöchigen Waffenruhe zwischen den USA, Israel und dem Iran den Ton.

Die Folge: An den wichtigsten Börsen der Region dominierten am Donnerstag die Verluste. Der Kospi in Südkorea fiel um 1,53 Prozent, der Kosdaq um 1,38 Prozent. Der Nikkei 225 in Japan verlor 0,77 Prozent, der Topix 0,78 Prozent. In China gab der CSI 300 um 0,64 Prozent nach und in Hongkong sank der Hang Seng um 0,30 Prozent. Der australische Leitindex zeigte sich kaum verändert und der indische Nifty 50 lag 0,30 Prozent im Minus.

Parallel dazu zog der Ölpreis weiter an. WTI verteuerte sich um 3,29 Prozent auf 97,52 US-Dollar je Barrel und Brent stieg um 2,4 Prozent auf 97,02 US-Dollar. Auch die US-Futures traten nach der starken Rallye am Vortag an der Wall Street den Rückzug an. Damit ist die Nervosität zurück – und mit ihr die Frage, ob die Waffenruhe nur ein kurzes Strohfeuer an der Börse war.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



