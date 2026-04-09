Landis+Gyr EMEA schlägt als eigenständiges Unternehmen ein neues Kapitel auf

Nach Abschluss der Transaktion ist das EMEA-Geschäft nun vollständig im Besitz von AURELIUS. Die neue Eigentümerstruktur bietet strategische Unterstützung und eine stärkere operative Ausrichtung, während das Unternehmen sein Portfolio in den Bereichen moderne Messtechnik, Netzintelligenz und digitale Infrastrukturlösungen weiter ausbaut.

CHAM, Schweiz, 9. April 2026 /PRNewswire/ -- Landis+Gyr EMEA, ehemals Teil der Landis+Gyr Group, schlägt als eigenständiges Unternehmen ein neues Kapitel auf und bedient vor allem Kunden in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.

Mit mehr als 2.800 Mitarbeitern in 19 Ländern arbeitet das Unternehmen unter der Leitung desselben Managementteams und behält seine regionale Präsenz bei, wodurch es weiterhin eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung von Versorgungsunternehmen und Infrastrukturbetreibern in der gesamten Region spielt.

„Der Abschluss der Transaktion markiert einen wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen", sagte Robert Evans, CEO von Landis+Gyr EMEA. „Unsere neue eigenständige Position, unterstützt durch AURELIUS, bietet eine einzigartige Gelegenheit, das Potenzial dieses großartigen Unternehmens weiter auszuschöpfen. Wir sind stolz auf unsere Geschichte, unser Erbe und unser Fachwissen, das wir als Teil von Landis+Gyr aufgebaut haben, und wir werden unseren Kunden auch weiterhin mit noch größerer Zielstrebigkeit und bewährter Zuverlässigkeit zur Seite stehen."

In den kommenden Monaten wird das Unternehmen sein neues Erscheinungsbild vorstellen und damit die nächste Phase seiner Entwicklung als eigenständiges Unternehmen einläuten.

Informationen zu Landis+Gyr EMEA

Landis+Gyr EMEA, ehemals Teil der Landis+Gyr Group, unterstützt Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorger dabei, ihre immer komplexer werdenden Netze zu verwalten, die betriebliche Effizienz zu steigern und eine nachhaltigere Nutzung von Ressourcen zu ermöglichen.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich kritischer Infrastrukturtechnologie bietet das Unternehmen Versorgungsunternehmen und Infrastrukturbetreibern vor allem in Europa, dem Nahen Osten und Afrika fortschrittliche Mess-, Netzwerkintelligenz- und digitale Lösungen an.

Als eigenständige Organisation baut Landis+Gyr EMEA auf langjährigen Kundenbeziehungen und bewährten technologischen Fähigkeiten auf, unterstützt von erfahrenen regionalen Teams.

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