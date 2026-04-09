Westcoast bei ALSO Holding: Starke Performance in der Aktie
Westcoast startet 2026 mit Rückenwind: Engere ALSO‑Kooperation, starke Führung und digitale Plattformen treiben Wachstum, Effizienz und neue Synergien voran.
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- Westcoast erzielte im Q1 2026 eine positive Entwicklung und lag über dem Q1 2025, was auf die engere Zusammenarbeit mit ALSO zurückgeführt wird.
- Die Ergebnisse wurden im bestehenden ERP‑Umfeld erzielt; eine dedizierte Schnittstelle zu ALSO sorgt für hohe Datenqualität sowie konsistentes Reporting und Business Intelligence.
- Erfahrene Westcoast‑Führungskräfte übernehmen zentrale Funktionen innerhalb der ALSO‑Gruppe (Recht, Marketing, Finanzen, Vendor‑Management) und erhöhen so operative Synergien.
- Signifikantes Wachstumspotenzial besteht durch ein breites Anbieter‑ und Produktportfolio sowie die Monetarisierung digitaler Plattformen (Cloud, KI, IoT, Cybersicherheit, Virtualisierung).
- Die Zusammenführung synergierelevanter Einheiten (Frankreich und das Cloud‑Geschäft im Vereinigten Königreich) soll bis zum 1. Juli 2026 abgeschlossen werden, um insbesondere Logistik und Beziehungen zu Cloud‑Anbietern zu stärken.
- ALSO ist der größte europäische Technologie‑Provider, tätig in 31 Ländern, mit einem Ökosystem von über 140.000 Resellern, mehr als 800 Vendoren und rund 1.680 Produktkategorien.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ALSO Holding ist am 21.07.2026.
Der Kurs von ALSO Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 157,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,32 % im
Minus.
24 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 158,20EUR das entspricht einem Plus von +0,25 % seit der Veröffentlichung.
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