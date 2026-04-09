MPC Capital 2025: Starkes Ergebnisplus und optimistischer Wachstumsausblick
MPC Capital setzt 2025 ein starkes Ausrufezeichen: Gewinnsprung, wachsende AuM, hohe Transaktionen – und ambitionierte Ziele für 2026 untermauern die Plattformstrategie.
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- MPC Capital steigerte im Geschäftsjahr 2025 das Ergebnis vor Steuern auf 25,3 Mio. EUR, bei einem Umsatz von 43,1 Mio. EUR, der stabil blieb
- Die Assets under Management (AuM) erhöhten sich auf 5,4 Mrd. EUR, ein Anstieg um 0,3 Mrd. EUR im Vergleich zum Vorjahr
- Das Ergebnis je Aktie stieg um 38 % auf 0,66 EUR, die Dividende soll unverändert bei 0,27 EUR je Aktie bleiben
- Das Transaktionsvolumen im Jahr 2025 lag bei 1,8 Mrd. EUR, vor allem durch maritime Projekte und Plattform-Erweiterungen
- Für 2026 wird ein Umsatz zwischen 45 und 50 Mio. EUR sowie ein EBT zwischen 25 und 30 Mio. EUR erwartet
- MPC Capital verfolgt eine Plattformstrategie, baut das maritime Servicegeschäft aus und initiierte Neubauprojekte mit einem Investitionsvolumen von über 1 Mrd. USD
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei MPC Muenchmeyer Petersen Capital ist am 09.04.2026.
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