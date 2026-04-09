Darum könnte der DAX trotz Erholung vor einem neuen Crash stehen!

Die vorübergehende Deeskalation im Iran-Krieg sorgte am Mittwoch im deutschen Leitindex DAX für ein Plus von über 1.000 Punkten und einen Anstieg um 5,1 Prozent. Damit verzeichneten deutsche Basiswerte den besten Handelstag seit mehr als 4 Jahren.

Nicht einmal nach dem Zoll-Crash im vergangenen Jahr konnte sich der DAX so schnell erholen. Das zeigt, wie groß die Erleichterung unter Anlegerinnen und Anlegern war – wenngleich noch völlig offen ist, ob der Waffenstillstand überhaupt halten und tatsächlich zu einem Friedensabkommen führen wird.

Die kräftigen Kursgewinne nähren unter Investoren die Hoffnung darauf, dass nicht nur der deutsche, sondern auch internationale Aktienmärkte schon bald zurück in die Erfolgsspur finden und sich auf den Weg zu neuen Rekordnotierungen machen.

Die Hoffnungen der Anlegerinnen und Anleger könnten vergeblich sein

Doch das Risiko ist hoch, dass es sich bei der gestrigen Erholung angesichts dauerhafter Kriegsschäden und eines verschlechterten Gesamtumfeldes, etwa auch bezüglich des weiteren Zins- und Inflationspfades, nur um eine erste Rallye in einem beginnenden Bärenmarkt beziehungsweise um eine gewaltige Bullenfalle gehandelt haben könnte. Für diese These gibt es auch zahlreiche charttechnische Anhaltspunkte:

Schon vor dem Iran-Krieg lagen Verkaufssignale vor

Nach einer raschen Erholung nach dem Zoll-Crash im vergangenen Frühjahr ging der DAX im zurückliegenden Jahr in eine monatelange Seitwärtsphase über. Erst nach dem Jahreswechsel gelang den Käuferinnen und Käufer, unterstützt von zuvor beschleunigten technischen Indikatoren, ein Ausbruch auf neue Allzeithochs. Die Rallye kam jedoch im Bereich von 25.500 Punkten zum Stehen.

Für diesen Preisbereich erreichte der DAX mit Blick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) überkaufte Niveaus. Ende Februar konnten 25.500 Punkte zwar noch einmal egalisiert werden, allerdings hatte der deutsche Leitindex zu diesem Zeitpunkt bereits erheblich an Momentum eingebüßt. Die Folge war ein Doppel-Top und damit ein erstes Verkaufssignal, das durch den Beginn des Iran-Krieges verstärkt wurde und rasch zu einer dramatischen Verschlechterung des Chartbildes führte.

Jetzt sorgen ein Widerstand und ein Death Cross für Ärger

Mit dem Absturz unter die gleitenden Durchschnitte sowie unter zentrale Unterstützungen wie 24.000 und 23.000 Punkte lieferte der DAX zahlreiche Verkaufssignale, die durch einen schwachen RSI sowie einen Trendstärkeindikator MACD, der unter die Nulllinie gefallen ist und damit einen neuen Abwärtstrend anzeigte, bestätigt wurden.

Zwar kam es in den vergangenen Tagen zu einer Erholung, die in den Freudensprung vom Mittwoch kulminierte, doch der DAX prallte gestern an einem zentralen Widerstandsbereich, nämlich der Kreuzung von 50- und 200-Tage-Linie sowie einem Horizontalwiderstand bei 24.200 Punkten ab. Damit ist dieser Bereich nicht nur als erhebliche Hürde etabliert, es liegt auch ein folgenschweres Verkaufssignal – ein Death Cross – vor.

Minus 20 Prozent? Das ist jetzt alles andere als unwahrscheinlich

In den vergangenen Jahren kam es im DAX nur zweimal zu einem solchen "Todeskreuz". Im Oktober 2023 kam der deutsche Leitindex angesichts von Verlusten in Höhe von etwa 6 Prozent nach dem Auftreten des Verkaufssignals recht glimpflich davon. Nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges jedoch kam es mit einigen Wochen Verzögerung ebenfalls zu einem Death Cross. Dieses mündete nach Verlusten von über 20 Prozent in einen technischen Bärenmarkt.

Da heute viele fundamentale Faktoren der Situation von damals ähneln – hohe Energiepreise, ein schwacher Arbeitsmarkt, gestörte Lieferketten, gestiegene Inflationserwartungen und die Aussicht auf steigende Zinsen – ist eine Wiederholung eines solchen Bärenmarktes alles andere als unwahrscheinlich. Dazu kommen rekordhohe Unternehmensbewertungen, insbesondere bei von Anlegerinnen und Anlegern besonders gefragten Einzelwerten wie Siemens Energy.

Zwar ist das Schicksal des DAX noch nicht besiegelt. Die jüngsten Verkaufssignale könnten mit einem Kraftakt der Bullen und einem Anstieg zurück über 24.500 Punkte sowie technisch bestätigten, neuen Allzeithochs neutralisiert werden. Doch die Chancen hierfür sollten als gering eingeschätzt werden, da es dem MACD noch nicht einmal gelungen ist, einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend des DAX anzuzeigen und der RSI bereits wieder nahe überkaufter Niveaus handelt.

Fazit: Anstiege sollten vorerst konsequent verkauft werden

Nach verlustreichen Wochen und einer Erleichterungsrallye am Mittwoch hoffen DAX-Anleger auf eine rasche Rückkehr zur Normalität und neue Rekordnotierungen. Diese Hoffnungen sind sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Perspektive jedoch völlig übereilt.

Stattdessen sollten sich Anlegerinnen und Anleger für den Fall wappnen, dass es sich bei der jüngsten Erholung um eine gigantische Bullenfalle und womöglich sogar um die erste Rallye in einem beginnenden Bärenmarkt gehandelt haben könnte. Statt mit neuen Käufen sollte auf starke Kursanstiege ("Spikes" beziehungsweise "Rips") mit der Erhöhung der Cash-Quote reagiert werden. Es gilt bis auf weiteres nicht mehr "Buy the Dip", sondern "Sell the Rip" – erst recht in einem Umfeld, dass jederzeit durch einen neuen Trump-Tweet umgestoßen werden kann.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 23.937PKT auf Ariva Indikation (09. April 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.

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