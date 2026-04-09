dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Dämpfer nach Rally erwartet
- Dämpfer am deutschen Aktienmarkt, Anleger defensiv
- US-Märkte kräftig nach Waffenruhe, Dow 2,85 Punkte
- Asiatische Börsen mit Verlusten, Nikkei minus 0,9
FRANKFURT (dpa-AFX)
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DEUTSCHLAND: - DÄMPFER ERWARTET - Nach der Erholungsrally zur Wochenmitte im Zuge der Waffenruhe im Iran-Krieg fehlen am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag die Anschlusskäufe. Bei wieder gestiegenen Ölpreisen agieren die Anleger defensiver: Der Broker IG taxiert den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent tiefer auf 23.880 Punkte. Nach Israels verheerenden Luftangriffen im Libanon droht der Iran, die gerade erst mit den USA vereinbarte Waffenruhe platzen zu lassen. Tags zuvor war der deutsche Leitindex nach der Waffenruhe zwischenzeitlich bis auf 24.163 Punkte gesprungen. Hier lief er sich im Bereich mehrerer längerfristiger technischer Trendbarometer jedoch fest.
USA: - KRÄFTIGE GEWINNE - Die Waffenruhe im Iran-Krieg hat am Mittwoch an den US-Aktienmärkten für einen kräftigen Kursaufschwung gesorgt. Anleger zeigten sich erleichtert über die massiv gefallenen Ölpreise, da die vom Iran blockierte Straße von Hormus für den Schiffsverkehr wieder passierbar werden soll. Diese wichtige Meerenge ist von zentraler Bedeutung für den weltweiten Rohöl- und Erdgastransport. Laut der US-Regierung sollen am Samstag direkte Verhandlungen mit dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad stattfinden, um über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts zu sprechen. Der Dow Jones Industrial schloss 2,85 Prozent im Plus bei 47.909,92 Punkten und damit nahe seines Tageshochs.
ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nach der Rally am Vortag im Zuge der Waffenruhe im Iran-Krieg leicht nachgegeben. Die Waffenruhe erscheint brüchig und die für den Transport von Öl und Gas wichtige Meerenge, die Straße von Hormus, bleibt für die meisten Schiffe so gut wie unpassierbar. Nach Israels Luftangriffen im Libanon droht der Iran, die gerade erst mit den USA vereinbarte Waffenruhe platzen zu lassen. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran ebenfalls mit einer neuen militärischen Eskalation, falls es nicht zu einem umfassenden Abkommen kommen sollte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte nach dem Kurssprung am Vortag 0,9 Prozent ein. Für den CSI 300 , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, ging es um 0,6 Prozent nach unten und der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte 0,4 Prozent ein.
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DAX 24.080,63 5,06%
XDAX 24.024,86 3,44%
EuroSTOXX 50 5.913,37 4,97%
Stoxx50 5.099,96 3,95%
DJIA 47.909,92 2,85%
S&P 500 6.782,81 2,51%
NASDAQ 100 24.903,17 2,90%°
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RENTEN:
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Bund-Future 126,08 -0,05%°
DEVISEN:
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Euro/USD 1,1668 0,05%
USD/Yen 158,73 0,10%
Euro/Yen 185,20 0,15%°
BITCOIN:
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Bitcoin 70.779 -0,47%
(USD, Bitstamp)°
ROHÖL:
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Brent 97,13 2,38 USD WTI 97,56 3,17 USD°
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mal ehrlich wer in diesem Markt noch immer long eingestellt ist. Schau dir mal die Weltlage an, dann überlege: ist es gerechtfertigt, dass das der Dax noch immer bei den 23000 Punkten ist? Dann die Straße von Hormus: jeden Tag, wo die gesperrt ist betrifft es die ganze Welt... Das geht bis zu den Turnschuhen wo überlall Öl drin ist...Viele haben keine Ahnung wie wichtig Öl ist, es geht nicht nur um Autos, heizen usw...Selbst wenn heute diese Straße wieder geöffnet werden sollte hat es einen gigantischen Schaden jetzt schon angerichtet..... und ich sags Euch voraus: wir steuern auf die größte Weltwirtschaftskrise zu, was hier im Forum noch keiner erlebt hat.... meine 15000 im Dax sind für mich immer realistischer... Hier könnte und hoffe ich wird dann ein Boden gefunden.....Aber selbst dort rechne ich nicht mehr mit einer größeren Steigerung über viele Jahre....Wird die Ölstrasse eröffnet, kann der Dax nochmal vor lauter Euphorie kurz ansteigen, vielleicht noch ein letztes mal an die 24000 laufen....Aber selbst dann sollte es das nach oben gewesen sein.... Bleibt die Straße über Ostern zu und Du hast Longs drin, wundere Dich nicht am nächsten Dienstag.......Da viele so denken werden, rechne ich auch heute noch mit fallenden Kursen...Alles nach oben sollte wieder abverkauft werden. Ich lege nicht mal mehr einen Hedge, ich werde wenns nach oben geht weitere Shorts kaufen.. Damit habt Ihr meine Einschätzung zum Markt!