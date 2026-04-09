JEFFERIES stuft LOREAL auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 350 auf 326 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Scannerdaten von Verkäufen zeigten, dass sich die Franzosen in Nordamerika und Europa zuletzt deutlich besser geschlagen hätten als die Konkurrenz, schrieb David Hayes am Mittwoch. Die Anleger hofften, das sich dies auch in den Resultaten des ersten Quartals bemerkbar gemacht habe. Hayes geht auch davon aus. Damit dürfte man die Schwäche in Asien etwas kompensieren können. Der Experte befürchtet insgesamt aber eine weiter sinkende Aktienbewertung mit Blick auf das Konzernwachstum./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 367,1EUR auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.