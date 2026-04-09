Aramco hebt OSP massiv an — Ölpreise schießen hoch, Hormus-Ängste

Die Maßnahme trifft vor allem Asien, das rund 80 Prozent der seewärtigen Aramco-Exporte abnimmt. Für asiatische Raffinerien bedeuten höhere OSP direkte Margendruck- und Beschaffungsprobleme, die kurzfristig in höheren Kraftstoffpreisen und Importrechnungen münden können. Auf globaler Ebene stützt die Entwicklung die Ölpreise und stärkt die Bilanz großer Produzenten, während Importeure und Raffinerien mit erhöhten Kosten, möglichen Raffinerieverschiebungen und Anpassungen in Lieferverträgen rechnen müssen.

Saudi-Arabien hat mit einer drastischen Erhöhung der offiziellen Verkaufspreise (Official Selling Prices, OSP) für Mai-Lieferungen die Ölmärkte aufgerüttelt. State-owned Saudi Aramco setzte den Aufschlag für Arab Light nach Asien auf 19,50 US-Dollar pro Barrel über dem regionalen Referenzkorb Oman/Dubai – nach 2,50 Dollar im April. Auch andere Sorten für Asien stiegen um 17 Dollar, für Nordwesteuropa und das Mittelmeer um 25 Dollar, US-Käufer sehen einen Aufschlag von 10 Dollar. Diese Festsetzungen sind keine Spotpreise, sondern markante Prämien auf Referenzpreise; sie signalisieren ein stark gestiegenes Risiko- und Knappheitsurteil für Nahost-Öl.

Parallel haben OPEC und Verbündete eine moderate Produktionssteigerung um 206.000 Barrel pro Tag für Mai vereinbart – ein Volumen, das nach Marktmeinung die durch geopolitische Störungen erzeugte Risikoaufschläge kaum kompensiert. Die Organisation warnte ausdrücklich vor den Folgen von Angriffen auf Energieinfrastruktur: Reparaturen seien teuer und zeitaufwändig und könnten die Versorgungssicherheit weiter belasten.

Politisch eskaliert die Lage: Ein UN-Sicherheitsratsentwurf zum Schutz der Schifffahrt in der Straße von Hormus scheiterte an Veto-Stimmen Russlands und Chinas. Der Text forderte unter anderem koordinierte defensive Maßnahmen und ein Ende iranischer Angriffe auf Handelsschiffe. Zeitgleich meldeten Medien und US-Vertreter Luftangriffe auf iranische Ziele auf der Insel Charg/Kharg; Teheran berichtete zudem von Explosionen auf den Inseln Lavan und Sirri sowie von Schäden an einer Raffinerie. US-Seiten betonten, Angriffe hätten militärische Ziele, nicht Ölinfrastruktur, adressiert.

Für die Finanzmärkte bedeutete die Zuspitzung Volatilität: Aktienindizes reagierten teils moderat, der Ölpreis (WTI) stieg jedoch scharf an. Wirtschaftlich ist zu erwarten, dass anhaltende Unsicherheit die Energiepreise erhöht, Versicherungs- und Transportkosten steigen und Inflationsdruck in importabhängigen Volkswirtschaften zunimmt. Kurzfristig profitieren Produzenten; mittelfristig könnten Importländer ihre Beschaffungsstrategien diversifizieren – mit möglichen Folgen für Währungs- und Zahlungsabwicklungen im Energiesektor.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 97,02USD auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.