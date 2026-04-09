Evotec: Einmal‑Deals retten Zahlen – Turnaround bleibt fragil

Operativ bleibt das Bild geteilt. Die Just – Evotec Biologics‑Sparte (JEB) wuchs 2025 deutlich um 39 Prozent auf 259,4 Mio. Euro und lieferte mit einem bereinigten EBITDA von 53,2 Mio. Euro die wichtigste Ertragsstütze. Dagegen schrumpfte das Kerngeschäft Drug Discovery & Preclinical Development (D&PD) um 13,5 Prozent auf 528,9 Mio. Euro; das Segment wies ein bereinigtes EBITDA von −12,0 Mio. Euro aus. Forschungsausgaben wurden diszipliniert reduziert (37,5 Mio.; 4,8% der Umsätze), die Investitionen sanken um 38 Prozent; die Liquidität lag Ende 2025 bei solidem 476,4 Mio. Euro.

Evotec hat mit der Vorlage der endgültigen Zahlen für 2025 den angestrebten Turnaround eindrücklich als noch nicht vollendet bestätigt. Umsatz und bereinigtes EBITDA lagen am oberen Ende der Prognose – im vierten Quartal erzielte der Hamburger Wirkstoffforscher 253,3 Mio. Euro Umsatz; für das Gesamtjahr stehen 788,4 Mio. Euro (810,4 Mio. bei konstanten Wechselkursen). Das bereinigte Konzern‑EBITDA verbesserte sich auf 41,1 Mio. Euro, im Quartal gar auf 58,0 Mio. – ein Zuwachs von 103 Prozent gegenüber Q4/2024. Die Zahlen täuschen jedoch: Das positive Ergebnis wurde maßgeblich durch eine einmalige Lizenzzahlung aus der Sandoz‑Transaktion (65 Mio. Euro) sowie durch Monetarisierungen im Beteiligungsportfolio gestützt.

Das Management um CEO Christian Wojczewski betont die eingeleitete Neuausrichtung „Horizon“: Reduktion des Footprints auf zehn Standorte, Aufbau von Exzellenzzentren und Kostensenkungen von rund 75 Mio. Euro bis Ende 2027. 2026 wird als Übergangsjahr bezeichnet, mit erwarteten Konzernumsätzen von 700–780 Mio. Euro (730–810 Mio. konstanter Wechselkurs) und einem bereinigten EBITDA von 0–40 Mio. Euro (10–50 Mio. konstanter Wechselkurs). Verbesserungen sollen ab der zweiten Jahreshälfte sichtbar werden; eine nachhaltige Erholung ist für 2027 geplant.

Die Marktreaktion blieb zunächst verhalten, die Aktie legte kurzfristig rund zehn Prozent zu – mutmaßlich durch Short‑Abdeckungen und die Hoffnung auf weitere Monetarisierungen wie die erwartete Vorauszahlung aus der Tubulis‑Übernahme durch Gilead (rund 100 Mio. USD). Analysten sehen dennoch Risiken: Für 2026 wird ein Verlust von rund 67,5 Mio. Euro erwartet; erst 2027 rechnen Beobachter mit leicht positiven Erträgen.

Fazit: Evotec macht erste, sichtbare Fortschritte und entlastet die Bilanz durch strategische Verkäufe. Fundamentale Fragestellungen – nachhaltige Profitabilität im D&PD‑Geschäft, Abhängigkeit von Einmalerträgen und die Realisierung der Horizon‑Synergien – bleiben mittelfristig richtungsweisend. Anlegern bietet sich damit ein Chancen‑, aber auch weiterhin ein hohes Risiko‑profil.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 4,655EUR auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.