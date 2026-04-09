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    Deutz: Frerk-Deal und Kostenschnitt – reicht das für die Rallye?

    Deutz: Frerk-Deal und Kostenschnitt – reicht das für die Rallye?
    Foto: DEUTZ AG

    Deutz steckt noch mittendrin in einer spürbaren Transformation: Das klassische Motorengeschäft zeigt nach den Zahlen für das vierte Quartal 2025 zwar keine Wende, doch operative Maßnahmen und strategische Zukäufe liefern erste handfeste Fortschritte. Anleger und Analysten bewerten die Entwicklung inzwischen vorsichtig optimistischer — ob das aber bereits für den nächsten Kursschub reicht, ist offen.

    Im Detail meldete Deutz für Q4 einen Umsatz von 543 Mio. Euro, sieben Prozent über dem Vorjahreswert; das Gesamtjahr 2025 brachte etwas mehr als zwei Milliarden Euro. Die Nachfrage nach Dieselmotoren blieb jedoch verhalten, Stückzahlen zeigten kaum Bewegung. Positiv stach die bereinigte EBIT-Marge im Quartal mit 6,8 Prozent hervor — ein Zuwachs um 300 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr, den Berenberg vor allem auf das vom Management durchgesetzte Kostensenkungsprogramm zurückführt. Diese Effizienzgewinne halfen, die Schwäche bei den Volumina teilweise zu kompensieren.

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    Für 2026 gibt Deutz eine Prognose von 2,3 bis 2,5 Mrd. Euro Umsatz und eine bereinigte EBIT-Marge von 6,5 bis 8,0 Prozent. Berenberg-Analyst Lasse Stueben nennt den Ausblick eher konservativ; das Management sprach in der Telefonkonferenz von einem „vielversprechenden“ Auftragseingang. Insbesondere die Bereiche Energie, Dienstleistungen und Verteidigung zeigten Dynamik, zudem seien erste Verbesserungen im Kerngeschäft erkennbar.

    Ein strategisch wichtiger Schritt war die Übernahme von Frerk Aggregatebau im Februar: Der Anbieter von Notstromlösungen für Rechenzentren stärkt Deutz’ Aggregategeschäft in Europa und ergänzt das bisher US-lastige Portfolio um Blue Star. Berenberg rechnet mit einem Frerk-Umsatzbeitrag von rund 85 Mio. Euro für 2026 und berücksichtigt die Akquisition bereits in seinen Modellen. In seinen Schätzungen sieht Berenberg 2026 Erlöse von 2,408 Mrd. Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von 7,1 Prozent — leicht unterhalb der Mitte der Unternehmenszielspanne, da die Marge im Dienstleistungsgeschäft vorsichtiger eingeschätzt wird.

    Die Hausmeinung bleibt bullish: Berenberg hebt das Kursziel auf 11,00 Euro an und bestätigt die Einstufung „Buy“. Treiber sind Kostenreduzierung, Diversifizierung hin zu margenstärkeren Anwendungsfeldern sowie die Frerk-Integration. Dennoch bestehen Risiken: die anhaltende Schwäche im Dieselsegment, Margendruck im Servicegeschäft, Integrationsrisiken und makroökonomische Unsicherheiten.

    Fazit: Deutz hat Fortschritte vorzuweisen, und die Kombination aus Kostdisziplin, Wachstumssegmenten und Zukäufen schafft eine plausible Basis für weiteres Kurssteigerungspotenzial. Ein nachhaltiger Kursschub setzt jedoch eine stabile Volumenwende im Motorengeschäft oder deutlich stärker als erwartete Belege für Beschleunigung in Energie und Verteidigung voraus.



    Deutz

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    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 9,41EUR auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.



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