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    Feuerpause lässt Öl fallen – Märkte atmen auf, Risiko bleibt

    Feuerpause lässt Öl fallen – Märkte atmen auf, Risiko bleibt
    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    In einer dramatischen Wendung sorgte die in letzter Minute ausgehandelte Feuerpause zwischen den USA und dem Iran für deutliche Erleichterung an den internationalen Märkten – getragen vor allem von einem scharfen Einbruch der Ölpreise. Vermittelt wurde die Waffenruhe von Pakistan; sie umfasst neben unmittelbaren Kampfparteien auch Verbündete und dehnt sich bis in den Libanon aus. Zentral für die sofortige Marktreaktion war zudem die Ankündigung Teherans, die strategisch bedeutsame Straße von Hormus wieder für den Schiffsverkehr öffnen zu wollen – eine von den USA zur Bedingung für die Waffenruhe gemachte Maßnahme.

    Die Ölnotierung für Nordsee-Brent fiel zeitweise zweistellig und erreichte mit unter 92 Dollar das tiefste Niveau seit mehr als zwei Wochen. Öl bleibt der wichtigste Indikator für Inflations- und Konjunkturerwartungen; sein Rückgang setzte Risikoappetit frei: Aktienindizes wie der japanische Nikkei sprangen deutlich an, in Deutschland taxierte der Broker IG den Dax vor Handelsbeginn um mehr als vier Prozent höher und sah ihn wieder in Reichweite der Marke von 24.000 Punkten. Technisch bedeutend wäre ein Überschreiten der 200-Tage-Linie – ein weithin beobachtetes Trendbarometer.

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    Die Erleichterung erwies sich jedoch als fragiles Intermezzo. Bereits am folgenden Handelstag nahmen Risikoaversion und Gewinnmitnahmen zu, nachdem Berichte über erneute militärische Angriffe Israels im Libanon und drohende iranische Gegenreaktionen die Waffenruhe infrage stellten. Parallel stiegen die Ölpreise wieder; Brent notierte zeitweise um knapp 97 Dollar, nachdem er zuvor auf rund 90 Dollar gefallen war. Solche Schwankungen unterstreichen die enge Verknüpfung zwischen geopolitischer Unsicherheit, Energiepreisen und Marktentwicklung.

    Langfristiger Hintergrund bleibt angespannt: Seit Kriegsbeginn vor rund sechs Wochen hat sich der Ölpreis um mehr als die Hälfte erhöht, wodurch Inflations- und Wachstumssorgen verstärkt wurden. Der Dax reflektiert diese Belastung: von Vorkrisenniveaus um 25.400 Punkte fiel er zeitweise unter 22.000 Zähler und bewegt sich seither in einer engen Handelsspanne. Politische Ultimaten – zuletzt von US-Präsident Trump mit Fristsetzung und Drohungen gegen iranische Infrastruktur – erhöhen die Ungewissheit und die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Volatilität.

    Für Anleger bleibt die Lage vorerst zweigeteilt: Kurzfristige Erholungsrallys sind möglich, sollten die Ölpreise weiter fallen oder die Feuerpause Bestand haben. Nachhaltige Erholung hinge jedoch von dauerhafter Entspannung im Nahen Osten und stabilen Energiepreisen ab. Solange geopolitische Risiken und Konjunkturängste dominieren, ist mit wechselnden Bewegungen und erhöhter Vorsicht an den Märkten zu rechnen.



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    ISIN:DE0008469008WKN:846900

    Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 23.955PKT auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.



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