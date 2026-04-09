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    Allianz kauft über eine Million Aktien – Kursimpuls trotz Risiken

    Allianz kauft über eine Million Aktien – Kursimpuls trotz Risiken
    Foto: Peter Kneffel - dpa

    Die Allianz SE hat in den ersten Tagen ihres im März angekündigten Aktienrückkaufprogramms erneut ein deutliches Signal an die Kapitalmärkte gesendet. Zwischen dem 30. März und dem 2. April 2026 erwarb der Versicherer insgesamt 178.981 Aktien; die Käufe verteilten sich auf 51.951 Stück (Durchschnittskurs 351,0187 Euro) am 30. März, 46.000 Stück (359,2590 Euro) am 31. März, 15.847 Stück (366,5396 Euro) am 1. April und 65.183 Stück (364,3168 Euro) am 2. April. Seit Beginn des Programms am 13. März wurden damit bis zum 2. April insgesamt 1.036.958 Aktien zurückgekauft. Die Transaktionen liefen über Xetra und bis zu drei multilaterale Handelssysteme; eine von der Allianz beauftragte Bank führte die Ausführungen durch. Detaillierte Angaben veröffentlicht das Unternehmen auf seiner Website.

    Parallel zeigen Umfragedaten des Kreditversicherers Allianz Trade, dass eine große Mehrheit deutscher Exporteure trotz des Konflikts im Nahen Osten optimistisch bleibt: 83 Prozent der in Deutschland Befragten erwarten für das laufende Jahr steigende Exportumsätze, international sind es 75 Prozent. Gleichzeitig wächst die Sorge vor Handelshemmnissen: 49 Prozent der deutschen Unternehmen rechnen mit weiteren negativen Effekten durch die US-Zollpolitik; nur Firmen aus China sind mit 50 Prozent noch etwas pessimistischer. Geopolitische Unsicherheiten, Lieferkettenrisiken sowie eine schlechtere Zahlungsmoral und steigende Zahlungsausfälle gehören zu den vorrangig genannten Risiken. Basis der Erhebung waren rund 6.000 global befragte Unternehmen in zwei Wellen im Februar und März.

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    Zudem stuft eine Studie der DZ Bank die Allianz-Aktie als Teil des „Hochadels“ im DAX ein. Analysten heben die hohe Dividendenkontinuität und eine attraktive Dividendenrendite hervor und sehen weiteres Kurspotenzial. Rückkäufe kombiniert mit konstanter Ausschüttungspolitik stützen die Attraktivität der Aktie, wirken ergebnissteigernd auf den Gewinn je Aktie und können Bewertungskennzahlen positiv beeinflussen.

    Bewertung: Rückkäufe und stabile Dividendenpolitik dürften kurzfristig positiv aufgenommen werden, signalisieren Kapitalallokationsdisziplin und unterstützen die Aktie. Mittelfristig bleiben aber fundamentale Risiken relevant: Verschärfte Handelskonflikte, geopolitische Eskalationen, Lieferkettenprobleme oder eine Verschlechterung der Zahlungsmoral könnten Wachstum und Kapitalmärkte belasten und indirekt auch Versicherer betreffen. Anleger sollten neu veröffentlichte Rückkaufdetails, Quartalszahlen und die Entwicklung geopolitischer Risiken eng verfolgen. Vor diesem Hintergrund sind kurzfristige Kursimpulse denkbar, die fundamentale Bewertung jedoch weiterhin von Schadenentwicklung, Kapitalanlagenrenditen und dem globalen Makroumfeld abhängig.



    Allianz

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    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 377,4EUR auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.



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