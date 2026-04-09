Allianz kauft über eine Million Aktien – Kursimpuls trotz Risiken

Die Allianz SE hat in den ersten Tagen ihres im März angekündigten Aktienrückkaufprogramms erneut ein deutliches Signal an die Kapitalmärkte gesendet. Zwischen dem 30. März und dem 2. April 2026 erwarb der Versicherer insgesamt 178.981 Aktien; die Käufe verteilten sich auf 51.951 Stück (Durchschnittskurs 351,0187 Euro) am 30. März, 46.000 Stück (359,2590 Euro) am 31. März, 15.847 Stück (366,5396 Euro) am 1. April und 65.183 Stück (364,3168 Euro) am 2. April. Seit Beginn des Programms am 13. März wurden damit bis zum 2. April insgesamt 1.036.958 Aktien zurückgekauft. Die Transaktionen liefen über Xetra und bis zu drei multilaterale Handelssysteme; eine von der Allianz beauftragte Bank führte die Ausführungen durch. Detaillierte Angaben veröffentlicht das Unternehmen auf seiner Website.

Parallel zeigen Umfragedaten des Kreditversicherers Allianz Trade, dass eine große Mehrheit deutscher Exporteure trotz des Konflikts im Nahen Osten optimistisch bleibt: 83 Prozent der in Deutschland Befragten erwarten für das laufende Jahr steigende Exportumsätze, international sind es 75 Prozent. Gleichzeitig wächst die Sorge vor Handelshemmnissen: 49 Prozent der deutschen Unternehmen rechnen mit weiteren negativen Effekten durch die US-Zollpolitik; nur Firmen aus China sind mit 50 Prozent noch etwas pessimistischer. Geopolitische Unsicherheiten, Lieferkettenrisiken sowie eine schlechtere Zahlungsmoral und steigende Zahlungsausfälle gehören zu den vorrangig genannten Risiken. Basis der Erhebung waren rund 6.000 global befragte Unternehmen in zwei Wellen im Februar und März.