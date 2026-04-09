Lufthansa-Streik am Ferienende: Flüge fallen massenhaft aus

Aus Sicht der Kapitalmärkte reagierte die Lufthansa-Aktie zunächst verhalten: Nachbörslich notierte das Papier auf der Plattform Tradegate rund ein Prozent unter dem Xetra-Schluss; zuvor hatte die Aktie im regulären Handel unter dem Eindruck einer Waffenruhe im Iran-Konflikt mehr als zehn Prozent zugelegt. Ein weiterer Streik könnte die Erholung belasten, operative Störungen verursachen und kurzfristig zusätzliche Kosten sowie Umsatzausfälle nach sich ziehen.

Die Kabinenbesatzungen der Deutschen Lufthansa stehen erneut vor einem Arbeitskampf: Die Gewerkschaft Ufo hat für diesen Freitag einen Streik von 00:01 bis 22:00 Uhr angekündigt. Betroffen sind laut Ufo alle Abflüge der Deutschen Lufthansa AG von den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie sämtliche Abflüge der Regionaltochter Lufthansa CityLine von neun Flughäfen, darunter Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin und Hannover. Für zahlreiche Reisende drohen damit Flugausfälle, insbesondere im Rückreiseverkehr zum Ende der Osterferien.

Hintergrund des Konflikts sind gescheiterte Tarifverhandlungen über den Manteltarifvertrag bei der Kerngesellschaft sowie die Forderung von Ufo nach Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag für die CityLine-Belegschaft. In Ende März durchgeführten Urabstimmungen hatten die Kabinenbeschäftigten der Kerngesellschaft und der CityLine mit klarer Mehrheit für Arbeitskampfmaßnahmen votiert (rund 94 Prozent bzw. knapp 99 Prozent). Ufo-Vorsitzender Joachim Vázquez Bürger erklärte, man habe die Osterfeiertage bewusst ausgenommen; der nun angekündigte Ausstand sei jedoch Folge der fehlenden Bereitschaft der Lufthansa, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Er bezeichnete den Streik als vermeidbar und machte das Unternehmen für die Situation verantwortlich.

Die Lufthansa betonte am Abend, dass tragfähige Lösungen nur im Dialog entstehen könnten, und forderte die Gewerkschaft auf, die Gespräche wieder aufzunehmen; Streiks müssten stets das letzte Mittel bleiben. Das Unternehmen warnte zugleich, dass Fluggäste im Falle von Betroffenheit automatisch informiert würden und dass der Ausstand besonders hart im Rückreiseverkehr treffen würde.

Konkreter Streitpunkt ist auch die Zukunft der Regionaltochter: Nach Angaben des Managements soll der Flugbetrieb der CityLine im kommenden Jahr eingestellt und durch eine neue Gesellschaft mit ähnlichem Namen (Lufthansa City Airlines) ersetzt werden — an der Frage des Übergangs und möglicher sozialer Sicherungen hängen nach Gewerkschaftsangaben rund 800 Arbeitsplätze. Die Eskalation erhöht den Druck auf beide Seiten, zeitnah Verhandlungsbereitschaft zu zeigen, um weitere betriebliche und finanzielle Schäden zu begrenzen.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 7,947EUR auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.