Deutsche Bank: Neuer 10%-Buyback, Dividende 1,00 € – Streit um Gehälter

Parallel hat die Bank die Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung für den 28. Mai 2026 in Frankfurt veröffentlicht. Zentrale Beschlussvorschläge umfassen die Verwendung des Bilanzgewinns für 2025 (Dividende von 1,00 € je dividendenberechtigter Aktie, maximaler Ausschüttungsbetrag bis zu 1,910 Mrd. €; Auszahlung am 2. Juni 2026), die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Bestellung der EY GmbH & Co. KG als Abschlussprüfer für 2026 sowie die Billigung des Vergütungsberichts.

Die Deutsche Bank setzt ihr Kapitalrückführungsprogramm konsequent fort und hat im Berichtszeitraum 30. März bis 2. April 2026 weitere 1,836 Mio. eigene Aktien zurückgekauft. Die gewichteten Durchschnittskurse lagen zwischen 24,7950 € und 26,2115 € je Aktie; seit Beginn des Programms am 26. Februar 2026 wurden insgesamt 22.603.091 Aktien erworben – das entspricht rund 1,18 % des Grundkapitals von 1,910,578,977 Stückaktien. Gesamtbestände an eigenen Aktien belaufen sich zum Einberufungszeitpunkt der Hauptversammlung auf 26,836,359 Stück (ca. 1,4 %). Die Käufe erfolgen über eine beauftragte Wertpapierhandelsbank an Xetra und gegebenenfalls über MTFs wie Cboe, Turquoise und Aquis.

Besonders weitreichend sind die Vorlagen zu Kapitalmaßnahmen: Vorstand und Aufsichtsrat beantragen eine neue Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals mit Laufzeit bis 30. April 2031. Erlaubt sind Mittelbeschaffung über Börse und MTF, der Einsatz von Derivaten (Put/Call, Begrenzung auf bis zu 5 % des Grundkapitals) sowie die Verwendung eigener Aktien für Akquisitionen, Mitarbeiterprogramme oder Wiederveräußerungen mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts unter enger Begrenzung. Die Vorstände betonen, dass diese Flexibilität angesichts der Eigenkapitalanforderungen für Banken und zur Nutzung günstiger Marktgelegenheit wirtschaftlich sinnvoll sei.

Für Personal- und Kontrollfragen stehen Neuwahlen im Aufsichtsrat an: Wiederwahl von Vorsitzendem Alexander Wynaendts und Yngve Slyngstad sowie Vorschlag von Carsten Knobel als neues Mitglied. Kontrovers dürfte der Vorschlag zur deutlichen Anhebung der Aufsichtsratsvergütung werden: Die feste jährliche Grundvergütung soll für einfache Mitglieder von 300.000 € auf 350.000 €, für den Vorsitzenden von 950.000 € auf 1.150.000 € steigen; auch Ausschussvorsitze werden neu vergütet. Vorstand und Aufsichtsrat begründen die Erhöhung mit stärkerer Regulierung, internationalem Wettbewerb um Experten und gestiegenem Zeitaufwand.

Die HV-Unterlagen enthalten umfassende Informationen zu Antragsrechten, Stimmrechtsausübung, Live-Übertragung und Fristen; Aktionäre können u. a. digital über das Aktionärsportal teilnehmen. Insgesamt signalisiert die Deutsche Bank mit Dividendenvorschlag, laufendem Buyback und erweiterter Rückkaufermächtigung eine klare Kapitalstrategie, während höhere Aufsichtsratshonorare und Befugnisse zum Ausschluss des Bezugsrechts Diskussionspotenzial schaffen.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 27,54EUR auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.