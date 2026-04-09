Redcare überrascht mit +18% Umsatz – Shop-Apotheke boomt

Das Umsatzsegment verschreibungspflichtiger Arzneimittel legte im Quartal besonders kräftig zu: Hier verzeichnete Redcare einen Anstieg von 35 Prozent auf 315 Millionen Euro. Die Umsätze mit frei verkäuflichen Produkten stiegen um 10,2 Prozent auf 533 Millionen Euro. Parallel dazu stieg die Zahl der aktiven Kunden binnen Jahresfrist um acht Prozent auf 14,2 Millionen, was auf eine anhaltende Nachfrage und erfolgreiche Kundenbindungsmaßnahmen schließen lässt.

Redcare Pharmacy, die Betreiberin der Online-Marke Shop Apotheke, ist mit deutlichen Umsatzzuwächsen ins neue Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal kletterten die Erlöse um 18,3 Prozent auf 848 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch aus dem niederländischen Sevenum mit. Damit übertraf das Unternehmen leicht die Markterwartungen. Treiber des Wachstums waren vor allem stärkere Verkäufe verschreibungspflichtiger Medikamente sowie eine Erholung bei frei verkäuflichen Produkten in Deutschland.

Die Zahlen untermauern eine Fortsetzung des positiven Trends, den Redcare bereits im zweiten Halbjahr 2025 begonnen hatte, wie Analystenkommentare zeigen. Das Analysehaus Jefferies bestätigte am Mittwoch seine Kaufempfehlung („Buy“) für die Aktie und beließ das Kursziel bei 150 Euro. Jefferies-Analyst Martin Comtesse bewertete den Start ins Jahr als „konstruktiv“, insbesondere vor dem Hintergrund der zuletzt abgegebenen Unternehmensprognosen.

Marktreaktionen fielen gemischt aus: Während institutionelle Verkäufer und Analysten das robuste Umsatzwachstum honorierten, zeigten sich in Online-Foren auch kritische und teils spöttische Stimmen — vor allem gegenüber Leerverkäufern und kurzfristigen Spekulanten. Solche Diskussionsstränge spiegeln die erhöhte Aufmerksamkeit wider, die Wachstumswerte im Gesundheitssektor derzeit genießen; sie bieten jedoch nur begrenzte Aussagekraft über die langfristige Kursentwicklung.

Für Investoren und Marktbeobachter dürften die aktuellen Zahlen mehrere Fragen aufwerfen: Kann Redcare das Tempo bei verschreibungspflichtigen Medikamenten nachhaltig halten, und wie wirkt sich die Umsatzstruktur auf Margen und Cashflow aus? Zudem bleiben regulatorische Rahmenbedingungen in den Kernmärkten sowie der Wettbewerbsdruck durch stationäre Apotheken und andere Onlineanbieter zentrale Risikofaktoren.

Insgesamt signalisiert das erste Quartal 2026 für Redcare Pharmacy eine solide operative Dynamik, getragen von anhaltender Nachfrage nach rezeptpflichtigen Arzneimitteln und einer stabilen Entwicklung im OTC-Geschäft. Analysteneinschätzungen sehen daher weiteres Aufwärtspotenzial, bieten aber zugleich Anlass zur Beobachtung hinsichtlich Profitabilität und Marktrisiken.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 39,28EUR auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.