IONOS-HV am 19. Mai: Bis €70 Mio Kapital & €2,8 Mrd Wandelanleihen

Auf der Tagesordnung stehen sowohl Routinepunkte als auch umfangreiche kapital- und strukturpolitische Beschlüsse. Punkt 1 umfasst die Vorlage des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 sowie des Lageberichts ohne Beschlussfassung. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen die Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder (Punkte 2 und 3) vor. Wichtig für Transparenz ist Punkt 5: die Empfehlung zur Billigung des gemäß §162 AktG geprüften Vergütungsberichts 2025 (empfehlende Abstimmung).

Die IONOS Group SE hat ihre ordentliche Hauptversammlung für den 19. Mai 2026 angekündigt. Die Versammlung findet ab 11:00 Uhr (MESZ) im Mozartsaal der Alten Oper in Frankfurt am Main statt; als technisch maßgeblicher Bestandsstichtag für Teilnahme- und Stimmrechte wurde der 12. Mai 2026, 24:00 Uhr, festgelegt. Aktionäre müssen ihre Anmeldung fristgerecht einreichen; Details zu Registrierung, Vollmachten und Briefwahl sind auf der Investor-Relations-Seite verfügbar.

Für Abschlussprüfer und Nachhaltigkeitsprüfung (CSRD-Vorgriff) empfiehlt der Aufsichtsrat die Bestellung der PricewaterhouseCoopers GmbH als Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für 2026 sowie als Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts; beide Fälle werden getrennt zur Abstimmung gestellt.

Die Hauptversammlung soll darüber hinaus weitreichende Kapitalmaßnahmen beschließen, um die finanzielle Flexibilität der Gesellschaft zu stärken. Vorgeschlagen wird die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2026 in Höhe von bis zu EUR 70 Mio (Ausgabe von bis zu 70 Mio neuen Stückaktien, Laufzeit 1.9.2026–31.8.2029) mit der Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen das Bezugsrecht auszuschließen; der Gesamtumfang der Bezugsrechtsausschlüsse ist auf maximal 20 % des Grundkapitals begrenzt. Parallel ist die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen bis zu einem Gesamtvolumen von EUR 2,8 Mrd vorgesehen; hierfür soll ein bedingtes Kapital von bis zu EUR 70 Mio geschaffen werden. Zweck der Maßnahmen: Finanzierungsspielräume für Akquisitionen, Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und alternative Finanzierungsinstrumente.

Weiterer Punkt ist die Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien (Laufzeit ebenfalls 1.9.2026–31.8.2029). Vorgesehen ist ein Rückkaufrahmen von bis zu 10 % des Grundkapitals mit mehreren Verwendungsmöglichkeiten einschließlich Einziehung und Kapitalherabsetzung; Bezugsrechtsausschlüsse sind unter klaren Begrenzungen möglich.

Unabhängig davon meldete IONOS im Rahmen des laufenden Rückkaufprogramms den Erwerb von bislang 113.782 eigenen Aktien in der Periode 30. März bis 2. April 2026 über XETRA. Zum Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital EUR 140 Mio (140 Mio Aktien); die Gesellschaft hält 3.153.361 eigene Aktien. Insgesamt zielen die Vorlagen auf die Sicherung strategischer Handlungsspielräume bei gleichzeitigem Schutz der Aktionärsinteressen.

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 24,57EUR auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.