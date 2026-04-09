Elmos zieht 3,05% der Aktien ein — Spielraum für künftige Rückkäufe geschaffen

Rechtlich erfolgt die Kapitalherabsetzung gemäß den einschlägigen Vorschriften des Aktiengesetzes und nutzt die bereits durch die Hauptversammlung vom 11. Mai 2022 erteilte Ermächtigung. Finanzwirksam wird die Aktion zu Lasten des Bilanzgewinns oder einer frei verfügbaren Rücklage gebucht, da die Einziehung ohne Rückzahlung der eingelegten Beträge erfolgt. Operativ ändert sich damit nicht unmittelbar die Bilanzsumme in Form liquider Mittel; wohl aber reduziert sich die Anzahl der ausstehenden Aktien und damit der theoretische Anteilsquotient der verbleibenden Aktionäre.

Elmos Semiconductor hat angekündigt, 540.000 eigene Aktien einzuziehen, was rund 3,05 Prozent des bisherigen Grundkapitals entspricht. Das Unternehmen teilt mit, dass das Grundkapital infolgedessen von 17,70 Millionen Euro auf 17,16 Millionen Euro sinken wird. Der Aufsichtsrat stimmte dem Vorhaben zu; der Vorstand begründet die Maßnahme mit dem Ziel, die künftige Handlungsfreiheit für mögliche Aktienrückkäufe zu erhöhen. Aus technischen Gründen soll die Einziehung erst nach der ordentlichen Hauptversammlung am 27. Mai 2026 vorgenommen werden.

Marktseitig stieß die Ankündigung auf positive Resonanz: Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate stieg die Elmos-Aktie um rund ein Prozent. Solche Kapitalherabsetzungen und das Einziehen eigener Aktien werden von Investoren häufig als Signal interpretiert, dass das Management strategischen Spielraum für Kapitalmaßnahmen wie Rückkäufe schaffen will — Maßnahmen, die mittelfristig Erträge je Aktie (EPS) stützen und die Aktienstruktur verdichten können. Angesichts des vergleichsweise geringen Umfangs von rund drei Prozent ist der unmittelbare Effekt auf Kennzahlen und Streubesitz jedoch moderat.

Elmos, notiert unter der ISIN DE0005677108 und vertreten in Indizes wie SDAX und TecDax, betont mit der Maßnahme vor allem Flexibilität in einem volatilen Marktumfeld für Halbleiterhersteller. Für Aktionäre besteht durch die Einziehung keine unmittelbare Auszahlung, wohl aber eine potenzielle Stärkung der relativen Anteile der verbleibenden Aktien, sollte das Management spätere Rückkaufprogramme nutzen. Die Einziehung folgt formaler Prozedur und wird nach Abschluss der anstehenden Hauptversammlung vollzogen.

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 155,1EUR auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.