Euro klettert nach US‑Iran‑Waffenruhe fast auf 1,17 USD – Risiko bleibt

Die Aufwertung des Euros ist vor allem als Marktreaktion auf die Deeskalation zu lesen. Iran und USA einigten sich kurz vor Ablauf eines Ultimatums des US-Präsidenten auf einen Feuerstopp; Teheran kündigte zugleich eine Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus an. Diese Zusage war eine zentrale Bedingung Washingtons für die Aussetzung weiterer militärischer Aktionen. Auch Israel signalisierte seine Bereitschaft, die Vereinbarung zu respektieren. In der Folge gaben Rohölpreise nach, was zusätzlich Druck vom Dollar nahm, da der Greenback in Krisenzeiten und wegen der Dominanz des Dollars beim Ölhandel besonders nachgefragt wird.

Die europäische Gemeinschaftswährung hat in der Berichtswoche deutlich von der überraschenden Ankündigung einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran profitiert. Nach einem starken Rückgang zu Beginn des Konflikts – der Euro fiel von rund 1,18 Dollar auf fast 1,14 Mitte März – zog der Kurs im frühen Handel am Mittwoch bis auf fast 1,17 USD an und notierte zuletzt bei etwa 1,1671 beziehungsweise in einzelnen Meldungen sogar bei 1,1709 Dollar. Die anhaltende Volatilität spiegelte die starken politischen Risikofaktoren wider, die den Dollar zeitweise als sicheren Hafen stützten.

Neben geopolitischen Faktoren spielten auch fundamentale Marktdynamiken eine Rolle: Zu Beginn des Konflikts hatten steigende Renditen für US-Staatsanleihen die Attraktivität von Dollaranlagen erhöht. Zudem führten niedrigere Handelsvolumina zu Ostern zu teils verzerrten Kursausschlägen, sodass einzelne Tagesbewegungen mit Vorsicht zu interpretieren waren. Die Europäische Zentralbank setzte zwischenzeitlich Referenzkurse, wonach ein Euro rund 1,1557 US-Dollar entsprach; auch gegenüber Pfund, Yen und Schweizer Franken wurden leicht veränderte Kurse beobachtet.

Wirtschaftsexperten begrüßten die kurzzeitige Beruhigung, warnen jedoch vor übermäßigem Optimismus. VP-Bank-Chefvolkswirt Thomas Gitzel wertete das Ergebnis als Atempause, die die Aussicht auf rückläufige Energiepreise und damit gedämpfte Inflationssorgen stützen könnte. Commerzbank-Experte Michael Pfister verwies dagegen auf offene Detailfragen der Vereinbarung und mahnte, dass eine erneute Eskalation die Marktreaktionen schnell umkehren würde. Insgesamt bleibt der Euro trotzdem anfällig für politische Nachrichtenlagen, und Anleger sollten kurzfristige Gewinne gegen das Risiko einer Wiederaufnahme der Spannungen abwägen.

Für die Finanzmärkte bedeutet dies, dass Wechselkurse in den kommenden Wochen weiterhin stark von politischen Nachrichten geprägt sein dürften. Anleger sollten ihre Positionen in Fremdwährungen, Rohöl und Staatsanleihen aktiv überwachen und mögliche Hedging-Strategien prüfen. Für die Eurozone erhöht eine anhaltende Entspannung am Golf die Chance, dass die EZB mittelfristig weniger stark auf geldpolitische Straffungen reagieren muss, sofern die Kerninflation sich stabilisiert. Allerdings bleibt die Prognose unsicher und Szenarioanalysen bleiben Pflicht. Kurzfristig könnten Volatilitätsspitzen Handelsstrategien herausfordern; striktes Risikomanagement bleibt deshalb notwendig im Fokus.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von 0,00 % und einem Kurs von 1,166USD auf Forex (09. April 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.