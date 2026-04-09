BlackRock hält Nemetschek knapp über 5% – CFDs sichern Meldepflicht

Kernaussagen: Nemetschek weist eine Gesamtzahl der Stimmrechte von 115,5 Millionen aus. Am 31. März 2026 meldete BlackRock einen Gesamtanteil von 5,61 Prozent (5,01 Prozent direkte bzw. zurechenbare Stimmrechte plus 0,60 Prozent aus Instrumenten). In der Meldung vom 1. April 2026 sank der Anteil der Stimmrechte leicht auf 4,98 Prozent, während die instrumentellen Positionen mit 0,61 Prozent einen Gesamtanteil von 5,59 Prozent ergaben. Formal bleibt BlackRock damit – inklusive der als „Contract for Difference“ (CFD) ausgewiesenen Abrechnungspositionen – über der meldepflichtigen 5‑Prozent‑Marke.

BlackRock bleibt mit seinen Beteiligungen an Nemetschek SE weiterhin knapp über der 5‑Prozent‑Schwelle – zumindest wenn derivative Positionen mitgerechnet werden. In zwei aufeinanderfolgenden Stimmrechtsmitteilungen, die über den EQS‑Dienst am 7. und 8. April 2026 verbreitet wurden, informiert der US‑Vermögensverwalter über geringfügige Änderungen in seiner Stimmrechtsquote an dem Münchner Softwarekonzern.

Die Mitteilungen führen die zugerechneten Aktien (nach ISIN DE0006452907) detailliert auf: Am 7. April waren 5.785.008 Aktien bzw. zugerechnete Stimmrechte ausgewiesen; der Posten der Instrumente setzte sich aus einer kleinen Rückübertragung aus Wertpapierleihe (5.100 Stimmen) und 691.983 Stimmen aus CFDs zusammen. Am 8. April änderten sich die Zahlen geringfügig auf 5.756.319 zugerechnete Stimmrechte und 699.870 Stimmen aus CFDs, während der Posten der Wertpapierleihe entfiel.

BlackRock erklärt die Meldungen als freiwillige Konzernmeldung mit Schwellenberührung auf Tochterunternehmen‑Ebene. Der Mitteilungspflichtige, BlackRock, Inc., hat seinen Sitz in Wilmington, Delaware. In den Dokumenten wird zudem eine umfangreiche Kette von Tochtergesellschaften aufgeführt, ohne dass daraus eine Beherrschung oder eine andere formale steuernde Beziehung im Sinne der Zurechnung hervorgeht.

Bedeutung: Solche Grenzbewegungen sind für Investoren und Analysten relevant, weil sie Aufschluss über Portfolioanpassungen institutioneller Anleger geben und kurzfristig das Stimmgewicht bei Hauptversammlungen beeinflussen können. Dass der Gesamtanteil inklusive Derivate marginal über fünf Prozent verharrt, bedeutet, dass regulatorische Meldepflichten fortbestehen. Für Nemetschek selbst sind die Meldungen kein Hinweis auf einen Kontrollwechsel, wohl aber ein Signal, dass bedeutende Index‑ und Fondsmanager die Aktien weiterhin in nennenswertem Umfang halten oder über Derivate abbilden.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 64,85EUR auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.