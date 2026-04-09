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    Deutsche Post kauft 157.000 Aktien – Rückkaufprogramm bleibt massiv

    Deutsche Post kauft 157.000 Aktien – Rückkaufprogramm bleibt massiv
    Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL

    Die Deutsche Post hat im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms weitere Käufe gemeldet. In zwei Pflichtmitteilungen nach Art. 5 Abs. 3 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) bzw. der delegierten Durchführungsverordnung berichtet das Unternehmen über einzelne Transaktionen und kumulierte Volumina.

    Für den Berichtszeitraum 30. März bis einschließlich 1. April 2026 weist die Deutsche Post aus, dass an diesen Tagen keine Aktien zurückgekauft wurden. Zugleich gibt der Konzern an, dass sich das Gesamtvolumen der seit Beginn des Programms bis zum 1. April 2026 erworbenen Aktien auf 5.416.150 Stück beläuft. Damit bleibt die Rückkaufaktivität über den betrachteten Monatswechsel hinweg substantiell und entspricht der Kapitaleinsatzstrategie vieler großer Industrieunternehmen, Aktionärsvalue durch Rückkäufe zu stützen.

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    Für den einzelnen Handelstag 2. April 2026 meldet die Gesellschaft den Erwerb von 157.000 eigenen Aktien zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 45,6702 Euro pro Stück. Die Transaktionen verteilten sich auf mehrere Handelsplätze: auf Xetra wurden 81.056 Aktien für insgesamt 3.704.388,89 Euro gekauft, auf CBOE Europe (CEUX) 64.309 Stück für 2.935.082,05 Euro, auf Turquoise Europe 8.574 Stück für 390.823,50 Euro und auf Aquis Europe 3.061 Stück für 139.924,13 Euro. Der Gesamtwert dieser Transaktionen beläuft sich auf rund 7,17 Millionen Euro. Einzelgeschäftsaufstellungen sind auf der Investor-Relations-Webseite der Deutsche Post veröffentlicht.

    Die Meldungen stehen im Kontext der gesetzlich vorgeschriebenen Transparenzpflichten für Rückkaufprogramme nach EU-Recht; die Mitteilungen betonen, dass sie weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren darstellen. Investor-Relations-Kontaktangaben werden routinemäßig bereitgestellt.

    Marktstrategisch signalisiert der Rückkauf planvolle Kapitalrückführung an die Aktionäre; mögliche Effekte umfassen eine Verringerung der verwässernden Anzahl ausstehender Aktien, damit einhergehende marginale Steigerungen von Ergebnis je Aktie sowie Unterstützung der Aktienliquidität. Analysten beobachten in der Regel das Tempo und die Preissignale solcher Programme, um Rückschlüsse auf Kapitalallokation, Bewertungsansichten des Managements und zukünftige Dividenden- oder Investitionsspielräume zu ziehen.

    Die formalen Angaben wie WKN 555200 und ISIN DE0005552004 sowie der Hinweis auf Investor-Relations-Kontakt Martin Ziegenbalg dienen der formalen Transparenz gegenüber dem Kapitalmarkt. Für Investoren bleibt relevant, wie schnell der Konzern das Programm ausschöpft und ob Rückkäufe ergänzend oder alternativ zu Dividendensteigerungen eingesetzt werden. Vor dem Hintergrund des aktuellen Marktumfelds und möglicher Zinsentwicklungen sind Rückkäufe ein flexibles Instrument; sie reduzieren die Liquiditätsbasis nicht dauerhaft im Vergleich zu Sonderdividenden und ermöglichen dem Management, die Kapitalstruktur opportunistisch zu justieren. Marktbeobachter werden vor allem Steuerung und Timing der Rückkäufe beurteilen und mögliche Folgen analysieren.



    DHL Group

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    ISIN:DE0005552004WKN:555200

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 47,90EUR auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.



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