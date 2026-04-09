SAF‑HOLLAND: Amiral Gestion knackt 3% – Aktienrückkauf setzt Trend

In zwei Pflichtmitteilungen hat SAF‑HOLLAND SE Anfang April 2026 zwei für Investoren relevante Entwicklungen veröffentlicht: eine Stimmrechtsmitteilung und die zwölfte Zwischenmeldung zum laufenden Aktienrückkaufprogramm 2025.

Stimmrechtsmitteilung: Die Investmentgesellschaft Amiral Gestion hat zum 31. März 2026 die Schwelle von drei Prozent an Stimmrechten an SAF‑HOLLAND überschritten. Konkret hält Amiral Gestion 1.370.719 Aktien, was bei einer Gesamtzahl von 45.394.302 stimmberechtigten Aktien einem Anteil von 3,02 % entspricht. In der vorherigen Meldung lag der Anteil knapp unter der Schwelle bei 2,998019443 %. Es handelt sich um direkte Stimmrechtsbestände; Instrumente nach § 38 WpHG sind nicht anzugeben. Die Meldung wurde gemäß § 40 Abs. 1 WpHG via EQS verbreitet; Emittent ist die SAF‑HOLLAND SE mit Sitz in Bessenbach.

Aktienrückkauf: Parallel informiert das Unternehmen über die Fortsetzung seines Rückkaufprogramms 2025, das am 20. November 2025 angekündigt wurde. In der Berichtsperiode 30. März bis 2. April 2026 erwarb SAF‑HOLLAND insgesamt 104.268 eigene Aktien über eine beauftragte Bank ausschließlich über den XETRA‑Handel der Frankfurter Börse. Die Tagesaufteilung: 30.03.2026: 25.814 Stück zum volumengewichteten Durchschnittskurs von 16,2944 EUR (Volumen 420.623,64 EUR); 31.03.2026: 26.279 Stück zu 16,576431 EUR (435.612,03 EUR); 01.04.2026: 25.901 Stück zu 16,869528 EUR (436.937,64 EUR); 02.04.2026: 26.274 Stück zu 16,616284 EUR (436.576,25 EUR). Insgesamt wurden bislang im Rahmen des Programms 791.323 Aktien zurückgekauft. Detaillierte Transaktionsdaten und das tägliche Handelsvolumen sind auf der Investor‑Relations‑Seite des Unternehmens einsehbar.

Bewertung und Ausblick: Das Überschreiten der Drei‑Prozent‑Marke durch Amiral Gestion dürfte aus Sicht der Marktaufsicht primär meldepflichtigen Charakter haben und signalisiert ein leicht erhöhtes institutionelles Interesse an SAF‑HOLLAND. Parallel bestätigt das Unternehmen mit den fortlaufenden Rückkäufen, dass das Management die eigene Aktie als werthaltig erachtet und aktiv Kapitalallokationsmaßnahmen nutzt, um den Aktienbestand zu reduzieren. Investoren sollten weiterhin Transaktionsmeldungen und mögliche weitere Stimmrechtsveränderungen beobachten, da kumulative Käufe oder Verkäufe institutioneller Investoren kurzfristig Kursimpulse auslösen können.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 17,48EUR auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.