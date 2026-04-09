Gas-Schock: TTF fällt 20% nach Iran‑USA Waffenruhe – Märkte atmen auf

Die unmittelbare Marktreaktion war heftig: Neben den Gasfutures gaben auch die Ölpreise deutlich nach, da eine offenere Passage durch den Persischen Golf die Lieferketten zumindest kurzfristig entlastet. „An den Finanzmärkten ist Aufatmen angesagt“, kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Die Vereinbarung senke vorerst das Risiko einer weiteren Eskalation und damit das unmittelbare Angebotsrisiko für fossile Brennstoffe.

Die europäischen Energiemärkte atmen nach einer überraschenden Deeskalation im Nahen Osten auf: Der richtungsweisende Erdgas-TTF-Frontmonat fiel am Mittwoch um bis zu 20 Prozent und schloss zuletzt bei 44,13 Euro je Megawattstunde – der stärkste Tagesverlust seit mehr als zwei Jahren. Zum Höhepunkt der Eskalation waren die Preise auf bis zu 74 Euro geklettert. Auslöser für die scharfe Kursbewegung war die Einigung zwischen Iran und den USA auf eine zweiwöchige Waffenruhe sowie die angekündigte Öffnung der Straße von Hormus, einer strategisch wichtigen Öl- und Gasroute, deren nahezu vollständige Sperrung zuvor die Energiepreise in die Höhe getrieben hatte.

Analysten mahnen jedoch zur Vorsicht: Tom Marzec-Manser, Europa-Direktor für Gas und LNG bei Wood Mackenzie, weist darauf hin, dass strukturelle Probleme weiterhin bestehen. Entscheidender Faktor sei die Wiederinbetriebnahme von Katars Ras Laffan, dem weltgrößten LNG-Hub, der durch Angriffe beschädigt worden sei. Zudem sitzen mehrere LNG-Tanker im Golf fest; zwei katarische Schiffe hatten jüngst ihre Durchfahrtsversuche nach fehlender Genehmigung durch iranische Behörden abbrechen müssen. Solange diese logistischen und infrastrukturellen Hemmnisse bestehen, bleibt die Lieferlage fragil.

Die politische Rhetorik bleibt angespannt: US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran zuvor mit der Zerstörung von Brücken und Kraftwerken gedroht, falls dessen Ultimatum zur Öffnung der Straße von Hormus nicht erfüllt werde. Die iranische Militärführung bezeichnete Trumps Aussagen als „arrogante Rhetorik“ und wies die Drohungen zurück. UN-Generalsekretär António Guterres appellierte an die USA und Israel, zivile Infrastruktur zu verschonen und internationales Recht zu achten.

Für die Märkte bedeutet das: Kurzfristig haben die Preise Raum für Korrekturen, doch die fundamentalen Risiken sind nicht aus der Welt. Investoren und Händler werden in den nächsten Tagen genau beobachten, welche Schiffe die Hormus-Passage wagen, wie schnell beschädigte Anlagen wie Ras Laffan wieder hochgefahren werden können und ob die Waffenruhe hält. Scheitert die Vereinbarung, drohen erneute Preissprünge – und damit höhere Kosten für Industrie und Verbraucher in Europa.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,95 % und einem Kurs von 2,732USD auf Ariva Indikation (08. April 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.