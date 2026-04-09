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    CENIT: Starkes 2025, optimistisch für 2026 mit +46,6% EBITDA

    CENIT schließt 2025 mit soliden Kennzahlen ab und stellt zugleich die Weichen für weiteres Wachstum – trotz rückläufiger Ertragskraft steigt die finanzielle Stärke deutlich.

    CENIT: Starkes 2025, optimistisch für 2026 mit +46,6% EBITDA
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Das Geschäftsjahr 2025 war für CENIT sehr erfolgreich, mit einem Umsatz von 209,5 Mio. EUR, was eine Steigerung um 1,1% im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
    • Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 ein EBITDA von 12,3 Mio. EUR, was einen Rückgang um 28,9% im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
    • Der operative Cashflow stieg um 36,7% auf 14,1 Mio. EUR, während die liquiden Mittel zum Jahresende bei 16,2 Mio. EUR lagen.
    • Die Netto-Bankverbindlichkeiten wurden um 28% auf 17,1 Mio. EUR reduziert, und das Eigenkapital betrug 42,7 Mio. EUR bei einer Eigenkapitalquote von 30,0%.
    • Für 2026 prognostiziert CENIT ein EBITDA von mindestens 18,0 Mio. EUR, was einem Anstieg von 46,6% gegenüber 2025 entspricht, bei einem erwarteten Umsatz von mindestens 210 Mio. EUR.
    • Das Unternehmen blickt optimistisch auf das laufende Jahr, mit Fokus auf Effizienzsteigerungen, Einsatz künstlicher Intelligenz und operativer Wettbewerbsfähigkeit.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Cenit ist am 09.04.2026.

    Der Kurs von Cenit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,3500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,92 % im Plus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,3700EUR das entspricht einem Plus von +0,31 % seit der Veröffentlichung.


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