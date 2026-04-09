United Internet plant Kapitalflexibilität – Barclays hebt Ziel leicht an

Parallel dazu hat United Internet die Einberufung ihrer ordentlichen Hauptversammlung für den 21. Mai 2026 in der Alten Oper Frankfurt veröffentlicht. Wesentliche Beschlusspunkte der Versammlung betreffen Kapitalmaßnahmen, Vergütungsfragen, die Wahl des Abschlussprüfers und die Genehmigung von Beherrschungs- sowie Gewinnabführungsverträgen mit zwei hundertprozentigen Tochtergesellschaften (Atrium 333 und Atrium 334).

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 25 auf 26 Euro angehoben, die Einstufung aber auf „Equal Weight“ belassen. Analyst Ganesha Nagesha passte seine Schätzungen am Wochenende an die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 an, ließ seine Anlageempfehlung jedoch unverändert. Die Maßnahme signalisiert moderate Optimität, ohne das Momentum der Aktie grundlegend umzudeuten.

Dividende und Bilanzverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem ausgewiesenen Bilanzgewinn für 2025 von 1.107.904.036,83 Euro eine Dividende von 0,50 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten. Bei 172.837.311 dividendenberechtigten Aktien ergibt dies eine Ausschüttung von rund 86,42 Millionen Euro; der verbleibende Betrag von etwa 1,021 Mrd. Euro soll vorgetragen werden. Fälligkeitsdatum der Dividende wäre der 27. Mai 2026.

Corporate Governance und Prüfungswesen

Zur Wahl als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 empfiehlt der Aufsichtsrat die PricewaterhouseCoopers GmbH. Zudem steht die Billigung des geprüften Vergütungsberichts für 2025 sowie die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat auf der Agenda.

Umfangreiche Kapital- und Finanzierungsbefugnisse

Die Gesellschaft beantragt mehrere weitreichende Ermächtigungen: Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2026 von bis zu 75 Mio. Euro, Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen bis zu 675 Mio. Euro sowie Schaffung eines bedingten Kapitals von bis zu 18,5 Mio. Aktien. Ferner soll eine neue Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien in Höhe von bis zu 10 % des Grundkapitals vergeben werden. Die vorgesehenen Bezugsrechtsausschlüsse sind rechtlich begrenzt (z. B. 10–20 %-Obergrenzen je Maßnahme) und dienen der Flexibilität bei Finanzierungs- und Akquisitionsmaßnahmen.

Organisatorisches und Aktionärsrechte

Die Hauptversammlung beginnt um 11:00 Uhr MESZ; technisch maßgeblicher Bestandsstichtag für Stimmrecht und Teilnahme ist der 14. Mai 2026, 24:00 Uhr. Aktionäre können per Briefwahl, Vollmacht oder persönlich teilnehmen; Fristen zur Anmeldung und Stimmrechtsvertretung sind im Einladungstext detailliert geregelt.

Verträge mit Tochtergesellschaften

Zu entscheiden sind zudem die Zustimmung zu jeweils einem Beherrschungsvertrag sowie einem Gewinnabführungsvertrag mit den Atrium-Gesellschaften. Die Verträge sehen u. a. Ausgleichspflichten bei Jahresfehlbeträgen und weitreichende Berichtspflichten vor.

Fazit: Anleger erwartet eine Hauptversammlung mit Fokus auf Kapitalflexibilität und strukturelle Neuordnung – begleitet von zurückhaltendem Analystenoptimismus seitens Barclays.

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 27,96EUR auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.