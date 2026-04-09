S&P pusht Fresenius – Börsen-Aufwind vor HV mit Milliarden-Plänen

Parallel bereitet sich Fresenius auf seine ordentliche Hauptversammlung am 22. Mai 2026 in Frankfurt vor. Die Einberufung enthält ein umfangreiches Paket an Beschlussvorlagen mit unmittelbarer Relevanz für Aktionäre und Kapitalplanung. Kernelemente sind die Feststellung des Jahresabschlusses 2025 und ein Dividendenvorschlag von 1,05 Euro je Aktie (bei aktuell 563,237,277 dividendenberechtigten Aktien), zahlbar am 27. Mai 2026. Vorstand und Aufsichtsrat werden Entlastung beantragen; PwC soll als Abschlussprüfer für 2026 gewählt werden.

Fresenius hat binnen kurzer Zeit Rückenwind von den Kapitalmärkten erhalten: S&P Global Ratings hat den Ausblick für die Fresenius SE von „stabil“ auf „positiv“ angehoben und das Langfrist-Rating bei BBB bestätigt. Die Agentur lobt insbesondere die verbesserte operative Performance in den Wachstumsbereichen, Kostendisziplin sowie die fortgesetzte Reduktion der Verschuldung. S&P hebt außerdem das gestraffte Portfolio hervor, das dem Konzern in einem herausfordernden Umfeld zusätzliche Widerstandskraft verleihe. Unternehmensseite sieht dies als Bestätigung der #FutureFresenius-Strategie; Finanzvorständin Sara Hennicken betont die nachhaltige Schuldenreduktion und die Einhaltung des selbst gesetzten Zielkorridors für den Leverage (Netto-Finanzverbindlichkeiten/EBITDA 2,5–3,0x). Fresenius bleibt bei allen drei großen Ratingagenturen im Investment-Grade-Bereich (S&P BBB/positiv; Moody’s Baa3/stabil; Fitch BBB-/stabil).

Wesentliche kapitalpolitische Optionen: Die Gesellschaft schlägt die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals I (2026) in Höhe von bis zu 112,5 Mio. Euro vor – mit der Möglichkeit, unter engen Voraussetzungen das Bezugsrecht zu beschränken (Obergrenze für bezugsrechtsfreie Platzierungen 10% des Grundkapitals). Zudem sollen veraltete bedingte Kapitalregelungen aufgehoben und eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen bis zu einem Volumen von 5 Mrd. Euro mit einem zugehörigen bedingten Kapital für bis zu 56,323,727 Aktien eingeführt werden.

Weitere Beschlüsse betreffen die Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien (bis zu 10% des Grundkapitals, Laufzeit bis 21. Mai 2031), die Möglichkeit zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten (Beschränkung auf 5% des Kapitals), sowie eine Umstellung der Inhaberaktien auf Namensaktien inklusive elektronischem Aktienregister. Zudem sind Anpassungen der Aufsichtsratsvergütung – neu: Vergütung für IT-Ausschuss – und Satzungsänderungen geplant. Fresenius betont, derzeit existierten keine konkreten Pläne zur Nutzung der neuen Kapitalinstrumente; die Vorstände versprechen jedoch, jede Ausnutzung sorgfältig und im Aktionärsinteresse abzuwägen.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 44,63EUR auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.